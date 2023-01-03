Antalya'da Sedanur Uludağ'a ne oldu? Son görüntüsü ortaya çıktı, 41 gündür kayıp...

ANTALYA'da 41 gün önce evden çıkan Sedanur Uludağ kayıplara karıştı. 21 yaşındaki genç kız en son sahilde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Günlerdir kızlarından haber alınamayan ailesi perişan oldu. Anne 'dayanacak gücüm kalmadı' derken baba 'Yemenin içmenin tadı tuzu kalmadı' diye konuştu. Aile kızlarının yaşadığına inandıklarını söyleyerek yardım istedi.

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Gazipaşa ilçesinde 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan Sedanur Uludağ’ın (21) ailesinin, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmasının ardından arama çalışması başlatıldı.

En son sahilde görülmüş

41 gündür haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı.

Ekipler seferber oldu ancak Sedanur'dan haber yok

Arama çalışmalarını Koru Sahili’nde yoğunlaştıran polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için seferber oldu. Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, dalgıçların ve özel eğitimli kadavra köpeklerinin katılımıyla arama faaliyeti gerçekleştirdi ancak genç kıza ulaşamadı.

"Ümitlerim tükeniyor"

Kızından gelecek cevabı bekleyen anne Gülsüm Uludağ, "Kuzum bugün 41 gün oldu. Sesimi duyuyorsan lütfen çık kızım. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Ne olursun, bizi duyuyorsan bize cevap ver. Hepimiz seni bekliyoruz. Ne yapacağımı şaşırdım ben. Sen beni unutmuş olamazsın. İnanmıyorum yani senin beni unuttuğuna. Ne olursun cevap ver kuzum. Allah’ın aşkına yaşıyorsan bir cevap ver. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Sen bana kıyamazdın. Sesimi duymuyor mu gerçekten bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne konuşacağımı bilemez oldum. Ümitlerim tükeniyor. Ne olur Allah’ım herkes yardım etsin bana. Bütün yetkililerden yardım bekliyoruz. Sesimi duysunlar. Ne olur herkes kendi evladı gibi düşünsün. Evladı olanlar yardım etsin. Olmayanlar da bilmiyorum yani bu acıyı kimseye vermesin. Bilemedim ne diyeceğimi. Bilmiyorum ya. Bilemedim" dedi.

"Lütfen bizi ara... Hayat bomboş"

Kızının kaybolduğu günden bu yana perişan olduğunu dile getiren baba Cevdet Uludağ, "Kızım sesimi duyuyorsan lütfen bizi bir ara, bir sor. Mutlaka bir şey yap. Bir haber bekliyoruz. Biz 41 gündür perişanız. Çoluk çocuk bütün hepimiz perişanız. Yani gece uykusu yok, yemenin içmenin tadı tuzu yok. Hayat bomboş. Mutlaka biz senden haber bekliyoruz. Sağ olduğunu bilelim. Mutlaka bir haber ver. Hayırlı haberlerini bekliyoruz" diye konuştu.