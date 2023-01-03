AK Parti'nin etkili ismi açıkladı! 'Bütün zamları Nisan sonuna kadar erteledik!' Seçim o zaman...

Haziran 2023 seçimlerinin öne alınması kesinleşirken, tarih üzerinde tartışma sürüyor. AK Parti'nin etkin bir ismiyle yaptığı görüşmeyi aktarıp, "Bugün için Cumhur İttifakı’nda hesaplar ve seçim takvimine ilişkin süreçler 30 Nisan’a göre yapılıyor…" dedi.

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HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Bugün için Cumhur İttifakı’nda hesaplar ve seçim takvimine ilişkin süreçler 30 Nisan’a göre yapılıyor…" dedi. Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında AK Parti'nin etkin bir isminin seçim tarihine ilişkin olarak “Biz 24 Şubat’tan önce Anayasa değişikliğini geçirme çabasındayız… Gübre fiyatındaki artışı da kapsayan bütün zamları Nisan sonuna kadar öteledik…" dediğini aktardı. İşte Sarıkaya'nın köşesinden dikkat çeken satır başları...

Zamlar Nisan ayından sonraya ertelendi

AK Parti’nin bu konuları çok iyi bilen etkin ismi ile dün sohbet ederken seçim takvimi ve tarihine ilişkin sorduğum sorular karşısında, önemli bir mesaj verdi:

“Biz 24 Şubat’tan önce Anayasa değişikliğini geçirme çabasındayız…”

Burada da kalmadı, devamındaki son cümlesi ile bulmacayı çözecek anahtarı da gösterdi:

“Gübre fiyatındaki artışı da kapsayan bütün zamları Nisan sonuna kadar öteledik…”

Dönüp tarihlere bakıp, kanunların koştuğu süreler üzerinden hesap edince de karşıma Nisan sonu çıktı.

Özlem Zengin 30 Nisan için ne dedi?

Oysa kısa süre önce AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Habertürk TV’de Kübra Par’ın sorularını yanıtlarken, 30 Nisan tarihini düşünmediklerini açıklamıştı.

Bu kez Zengin’e dönüp, 30 Nisan ile ilgili yaklaşımını bir daha sordum, yanıtını aynen aktarıyorum:

“Bakanlar Kurulu toplantısı dışında AK Parti’de katılmadığım toplantı olmadı; hiçbirinde de seçim tarihine ilişkin tek kelime konuşulmadı. Ramazan ve Kurban bayramlarını da dikkate alarak kişisel görüşümü söylüyorum; 14 Mayıs üzerinde çok duruluyor. Ama bir karar var mı derseniz, alınmış bir kararımız yok...”

Bu kadar net…

İşte muhtemel seçim tarihleri...

Bu durumda şunu söylemek çok kolay…

Pergelin çivili sabit ucu 14 Mayıs’ta kalmak üzere, iki tarihten söz edilebilir; 30 Nisan ve 28 Mayıs…

Çünkü seçim kanunları gereği ilk tur ile ikinci tur arasında 15 gün olması gerekiyor.

Yani seçim 30 Nisan’da olur ve yüzde 50+1 çıkmazsa ikinci turun 14 Mayıs’a kalma ihtimali var.

Eğer 14 Mayıs olursa da ikinci turun 28 Mayıs gününe kalması gerekiyor.

İki taraf da ilk turda işi bitireceklerini iddia ediyor olsa da siyasetçi her olasılığı hesaba katma durumunda.

Seçim kararının alınacağı tarih...

AK Parti de seçimin ilanına ilişkin saatini, geriye doğru 60 gün hesabı ile 24 Şubat Cuma gününe ayarlamış.

Bu tarihten sonraki 60 günün sonunda gelen ilk Pazar günü de 30 Nisan…

Seçim döneminde yapılacak bütün tarihler 30 Nisan baz alınarak geriye doğru tek tek çıkarılmış…

Hangi gün neyin yapılacağı YSK henüz açıklamadan belirlenmiş; çünkü kararı kendileri alacağı için bugünden tarihleri öngörme hakkına da sahipler

Farklılık olabilir mi?

Burası Türkiye…

Bakarsınız Demokrat Parti’nin kuruluşu ve darbe ile yıkılışının yıl dönümleri olan 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihleri tercih edilir.

Ancak AK Parti ve MHP’de bunun propaganda aracı olarak muhalefet tarafından da kullanılabileceğine yönelik kaygı var…

O nedenle bugün için Cumhur İttifakı’nda hesaplar ve seçim takvimine ilişkin süreçler 30 Nisan’a göre yapılıyor…