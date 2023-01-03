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AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesini bekliyor! Devlet Bahçeli kapıyı araladı

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesini bekliyor! Devlet Bahçeli kapıyı araladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçime kapıyı aralayıp, muhalefet yanaşmazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'i feshedebileceğini söyledi. "AK Parti’de eğilim, Meclis’in feshi yönünde" diyen Kübra Par, "Seçimde, 7 Mayıs veya 14 Mayıs tarihi öne çıkacak gibi görünüyor" diye yazdı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk kez erken seçime kapıyı araladı ve muhalefete, "Meclis'te seçimi erkene almazsanız, Cumburbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesi anayasal hakkıdır" diye gözdağı verdi. Böylece seçimin erkene alınması kesinleşirken, Habertürk yazarı Kübra Par, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshederek seçimleri erkene almasını beklediğini yazda. 

Devlet Bahçeli ilk kez 'fesih' silahını çekti

Seçimlerin zamanında yapılmasına da erkene alınmasına da hazır olduklarını belirten MHP lideri Bahçeli "Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin evet oyuyla Meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye’yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yol da hukukidir, anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır" dedi.

AK Parti kulislerindeki eğilim: Fesih...

HaberTürk yazarı Kübra Par, 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin öne alınmasına yönelik tartışmalar konusunda AK Parti'de eğilimin, Meclis'in feshedilmesi yönünde olduğunu söyledi. "Seçim tarihinin 18 Haziran’dan önce yapılacağı neredeyse kesin gibi" diyen Par, seçimlerin Ramazan Bayramı'nın ardından yani 23 Nisan sonrası bir gün olabileceğini belirtti. AK Parti'nin önde gelen birkaç ismiyle konuştuğunu aktaran Par, şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan muhalefete koz vereceğine...

"Muhalefetin, '6 Nisan sonrası bir tarihe destek vermeyiz' açıklaması nedeniyle Meclis’in erken seçim kararı alma ihtimalinin zor olduğunu görüyorlar. 'Cumhurbaşkanımız onlara koz vermektense kendisi erken seçim kararı alarak Meclis’i feshetmeyi seçebilir. Bu ihtimal daha güçlü görünüyor' diyorlar. Peki nihayetinde hangi tarihte olur? 7 Mayıs veya 14 Mayıs tarihi öne çıkacak gibi görünüyor."

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