Öldürülen Ülkücü Başkan Sinan Ateş'in son 2 haftası! MHP'ye lider olma hedefi vardı

ANKARA'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in son iki haftada neler yaptığı ortaya çıktı. Sinan Ateş'in MHP Genel Başkanlığı için hazırlandığı ve bunu yakın çevresine de söylediği öne sürüldü. Yurt gezilerine çıkan Sinan Ateş'in, burada görüştüğü ülkücü isimler saldırıya uğradı... Sosyal medyadan tehdit edildi... İsmail Saymaz Sinan Ateş'in hayallerini ve son iki haftasını yazdı...

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Sinan Ateş’in son iki haftası" başlıklı yazısında Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastine giden günleri yazdı. Mersin'deki kavganın ardından Sinan Ateş'in hedef olacağının çok belli olduğunu iddia eden İsmail Saymaz, Ateş'in yurt gezilerine çıkarak MHP liderliği hayalini gerçekleştirmek istediğini ve tüm tehditlere rağmen geri adım atmadığını yazdı. İşte Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü...

Ateş İYİ Parti ve FETÖ ile irtibatlandırıldı

Ülkü Ocakları ile bağlantılı olduğu iddia edilen ‘Orhun Haber’ adlı sitede 4 Mart 2022’de ‘Bir İhanet Ateşi’ başlıklı yazı yayınlandı. Yazıda Ateş hedef alındı. “Yeni oluşuma yöneldiği”, “İyi Parti ve FETÖ bağlantıları sebebiyle Ülkü Ocağı’na girişinin yasaklandığı” iddia edildi. Ateş, şikayetçi oldu.

Mersin Ülkü Ocağı Başkanı olayı...

Eski Mersin Ülkü Ocağı Başkanı Çağrı Ünel, Ateş’i destekledi. Adana, Osmaniye ve Kadirli’den 10 ülkücü genç, Ünel’e saldırsınlar diye 15 Mart 2022’de Mersin’e gönderildi. Bıçakla yaralanan Ünel, silahla Emrullah Kaplan’ı öldürdü.

Bu, teşkilat içi kavgada ilk ölümdü.

Ülkücüler, Kaplan’ın “FETÖ’cü bir hainin tetikçisi tarafından” öldürüldüğünü iddia etti.

Kastedilen, Ateş’ti.

MHP’de liderlik hayali vardı

Sinan Ateş, MHP ve Ülkü Ocakları’nca dışlansa dahi MHP’li kimliğinden uzaklaşmadı.

Geri adım da atmadı.

Çünkü MHP’ye lider olma hayali vardı.

Hem liderlik arzusu…

Hem de…

MHP ve Ülkü Ocakları’ndaki bağlantısını sıcak tutması, ‘Lider-Teşkilat-Doktrin’ üçlemesine iman düzeyinde bağlanmış Ülkücüler için cesur fakat riskli bir hamleydi.

Yurt gezilerine çıktı.

Geçen ağustosta Sinop ve Samsun’daydı.

Eylülde Hatay’ı ve ilçelerini, Adana Pozantı ve Aladağ’ı gezdi. Ekimde Adıyaman ve Şanlıurfa’da Mardesi, İzol ve Reyhanlı aşiretlerinin, Haznevi ve Rufai şeyhlerinin misafiri oldu. Valiliklere, Emniyet’e ve belediyelere uğradı.

Kasım’da Menzil şeyhi Seyyid Fevzeddin Erol’u ziyaret etti.

Iğdır’da saldırı

Ateş, ölümünden iki hafta önce, 16 Aralık’ta Ağrı’da Mikaili Aşireti’ne konuk oldu. Iğdır’a geçti.

Iğdır tabelası önünde Bozkurt işareti yaparak, fotoğraf çektirdi. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp, şöyle yazdı:

“Türkiye’nin en güneyinden ve en kuzeyinden sizlere selam göndermiştim. Şimdi ise en doğudan, yani Iğdır’dan selam gönderiyorum.”

Fotoğraf Ülkü Ocakları’nda rahatsızlık yarattı.

Iğdırlı ülkücüler sosyal medyada Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı etiketleyerek, şunu yazdı:

“Sen emret genel başkanım, vatanın en doğusundan binlere YİĞİT’in, bir YILDIRIM gibi tepelerine insin bütün hainlerin.”

Dikkat edin, burnunuz bile kanamasın

Ateş’e eşlik eden eski Iğdır MHP İl Başkan Yardımcısı ve Iğdır Ülkü Ocağı Başkanı Mutluhan Kaşkar, kafede sopalı bir saldırıya uğradı. İkinci saldırı 21 Aralık’ta sokakta meydana geldi. Bir kişide sopa, ikisinde kılıç vardı.

Kaşkar silah çekti.

Kaşkar, suç duyurusunda bulundu ve ifadesini Ateş’e gönderdi.

Ateş, “Kendinize dikkat edin. Hiç birinizin burnunu kanamasını istemiyorum” diye yazdı.

Devlet görev verirse kabul ederim

Ateş, 28 Aralık’ta İstanbul’a geldi, eski ülkücülerden Mahmut Korkmaz, Alparslan Alparslan ve İbrahim Sungur’la görüştü.

Ateş’e “Amacın ne?” diye sordular.

Ateş MHP’li olduğunu, milletvekilliği beklemediğini söyledi. “Ancak devlet görev verirse kabul ederim” dedi.

Bir gün sonra Ümraniye’de taziyeye gitti.

Sonra Ankara’ya döndü.

Külliye’den ziyaretçiler

Ve öldürüldüğü gün.

Sabah en yakın arkadaşını aradı.

Saat 10.30’da “Külliye’den birilerinin” geldiğini söyledi.

Ateş’in Külliye ile bağları vardı.

Örneğin Devlet Denetleme Kurulu Genel Sekreteri Necdet Ada bu isimlerdendi. Ada, Ateş’in bürosunu ziyaret ediyordu.

Öldürülmesi kime 'hayırlı olsun'a gidecekti?

Ateş, cuma namazından sonra Adalet Bakanlığı’na giderek, bir arkadaşına “Hayırlı olsun”a gideceğini söyledi.

Normalde namazı Çukurambar’da Sebahattin Yıldız Camisi’nde kılıyordu. Ancak bir önceki hafta Ateş, koruması Selman Bozkurt ile Ülkü Ocakları üyeleri tesadüfen karşılaştığı için o hafta camiyi değiştirdi.

Namaz dönüşü saldırıya uğradı.