Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir vaad daha!

Daha önce "baş örtüsü sorununu ben çözdüm" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de asgari ücret zammı ve EYT sorununun, kendinizi sayesinde halledildiğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıllarda başörtüsü konusu ile ilgili katıldığı bir programda eğitimdeki başörtüsü problemini kendisinin çözdüğünü söylemişti. Kılıçdaroğlu, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret zammı, EYT sorunu gibi konuları da benimseyerek kendisi sayesinde sorunların çözüldüğünü belirtti. 'Loading' başlıklı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, videosunda Erdoğan'a daha çok şey yaptıracağının vaadini verdi.