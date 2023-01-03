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Ankara'da feci kaza yolcu otobüsü devrildi 8 yaralı var

Ankara'da feci kaza yolcu otobüsü devrildi 8 yaralı var

Ankara'nın Kalecik ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildi. Feci kazada 8 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çankırı kara yolu Çandır mevkisinde meydana geldi. Çankırı'dan Ankara'ya gelen yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, otobüste bulunan 15 kişiden 8'i yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otobüs, çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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