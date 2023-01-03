Hedefinde onlar vardı! 'Yalnız kurt' eylemine hazırlanan DEAŞ'lı İstanbul'da yakalandı

TÜRKİYE'de yerli ve yabancı turistlere yönelik eylem gerçekleştirileceğine dair bir videonun sosyal medyada yayınlanması emniyeti harekete geçirdi. Videoyu paylaşan şahıs operasyonla gözaltına alındı. Söz konusu şüphelinin DEAŞ üyesi olduğu ve İstanbul'a kaçak yollar geldiği belirlendi.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü yayın organları aracılığı ile Türkiye'ye yönelik eylem yapılması, özellikle turistlerin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde saldırı gerçekleştirilmesi yönündeki propaganda içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcısı tarafından yayınlanan tehdit içerikli videonun M.A. isimli şahıs tarafından oluşturulduğunu tespit etti.

Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonda İstanbul'da yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller incelenirken, şüphelinin Türkiye'ye yönelik tehdit ve eylem içerikli videoyu kendisi tarafından çektiği belirlendi.

Şüphelinin terör örgütüne katılırken çekilen video da operasyonda ele geçirildi.

Turizm tesisinde "Yalnız kurt" eylemi yapacaktı!

Terör şüphelisinin Türkiye'de bulunan yerli ve yabancı turistlere ve turizm tesislerine yönelik "Yalnız Kurt" eylemi arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.

Bıçak, keser gibi malzemeler ele geçirildi

Terör şüphelisinin adresinde yapılan aramada ise DEAŞ terör örgütünün sözde flama, bayrakların ve bunların yapımında kullanılan şablon, boya ve kalıplar ile "Yalnız Kurt" eyleminde kullanacağı bıçak, keser gibi materyaller ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.