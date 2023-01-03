'Allah cezanı verecek' dövmeli Dua Lipa! İbrahim Tatlıses fotoğrafı gerçek sanınca olanlar oldu
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İbrahim Tatlıses, sosyal medyada dolaşan photoshoplu bir fotoğrafı gerçek sandı. Dua Lipa'ya ait fotoğrafa shop kullanılarak İbrahim Tatlıses dövmesi yapılmıştı. Tatlıses, 'Güzel kızımıza teşekkür ederim' notuyla o fotoğrafı paylaşınca takipçilerin diline düştü. Komik olay sonrası Tatlıses'ten bir açıklama geldi.
Dua Lipa'ya ait photoshoplu bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.
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3 Grammy Ödülü sahibi olan İngiliz şarkıcının fotoğrafına, "Allah cezanı verecek" sözleri ile İbrahim Tatlıses dövmesi yapıldı.
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Tatlıses, photoshop uygulanarak yapılan dövmeyi gerçek sanınca sosyal medyada gülünç duruma düştü.
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Tatlıses, Lipa'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlarken paylaşımına da "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" diye yazdı.
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