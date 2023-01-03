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'Allah cezanı verecek' dövmeli Dua Lipa! İbrahim Tatlıses fotoğrafı gerçek sanınca olanlar oldu

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'Allah cezanı verecek' dövmeli Dua Lipa! İbrahim Tatlıses fotoğrafı gerçek sanınca olanlar oldu

İbrahim Tatlıses, sosyal medyada dolaşan photoshoplu bir fotoğrafı gerçek sandı. Dua Lipa'ya ait fotoğrafa shop kullanılarak İbrahim Tatlıses dövmesi yapılmıştı. Tatlıses, 'Güzel kızımıza teşekkür ederim' notuyla o fotoğrafı paylaşınca takipçilerin diline düştü. Komik olay sonrası Tatlıses'ten bir açıklama geldi.

'Allah cezanı verecek' dövmeli Dua Lipa! İbrahim Tatlıses fotoğrafı gerçek sanınca olanlar oldu

Dua Lipa'ya ait photoshoplu bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

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'Allah cezanı verecek' dövmeli Dua Lipa! İbrahim Tatlıses fotoğrafı gerçek sanınca olanlar oldu

3 Grammy Ödülü sahibi olan İngiliz şarkıcının fotoğrafına, "Allah cezanı verecek" sözleri ile İbrahim Tatlıses dövmesi yapıldı.

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'Allah cezanı verecek' dövmeli Dua Lipa! İbrahim Tatlıses fotoğrafı gerçek sanınca olanlar oldu

Tatlıses, photoshop uygulanarak yapılan dövmeyi gerçek sanınca sosyal medyada gülünç duruma düştü.

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'Allah cezanı verecek' dövmeli Dua Lipa! İbrahim Tatlıses fotoğrafı gerçek sanınca olanlar oldu

Tatlıses, Lipa'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlarken paylaşımına da "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" diye yazdı.

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