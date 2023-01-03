Bakan Koca'dan randevu hatırlatması! O butona basın

Gidilmeyen randevular için sık sık hatırlatma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından randevu iptalinin sıralamasını paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından randevu iptalinin hangi sıralamayla gerçekleştirileceğini paylaştı ve şunları kaydetti:

"Sisteme girin. İsminizin altında açılan menüye, Randevu Bilgilerinden randevu geçmişine tıklayın. Üstte, günü gelmemiş randevuyu göreceksiniz. Gelmeyeceğiniz randevu için İPTAL BUTONUNA basın. Bir hastaya yer açtığınız için teşekkür ederiz."