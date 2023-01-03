Meteoroloji uzmanı İstanbul için uyardı kapıları pencereleri kapatın! Yeni sistem geliyor

Sis ve pus nedeniyle sürücüler ilerlemekte sıkıntı yaşarken, deniz ve hava ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz İstanbul'da özellikle pazartesi ve salı günü sisin yoğun olduğunu belirtti.