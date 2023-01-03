Meteoroloji uzmanı İstanbul için uyardı kapıları pencereleri kapatın! Yeni sistem geliyor
İSTANBUL'da günlerdir etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkiledi. Peki nefes almayı dahil zorlaştıran sis yurdu ne zaman terk edecek? Uzun süredir beklenen yağışlar geliyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz'ın açıklamaları dikkat çekti.
Sis ve pus özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu'nda etkisini gösteriyor.
Sis ve pus nedeniyle sürücüler ilerlemekte sıkıntı yaşarken, deniz ve hava ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz İstanbul'da özellikle pazartesi ve salı günü sisin yoğun olduğunu belirtti.
Şahbaz, perşembe, cuma, cumartesi günleri ise sisli ve puslu bir hava görüleceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmeyi bekliyoruz. O sistemle beraber sisin ve pusun etkisi iyice azalacak. Sisli ve puslu hava İstanbul'da hafta sonuna kadar etkili olacak.