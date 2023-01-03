TFF, VAR kayıtlarını açıkladı önemli hakem hatası tespit edildi hakemlerin konuşması belli oldu

Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayımlayan TFF, iki müsabakada da önemli hakem hatası tespit edildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada; "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Önemli hakem hatası yapıldı"

TFF'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.

Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır."

"Hakemlerin konuşması belli oldu"

Sivasspor-Galatasaray maçında VAR ile Erkan Özdamar arasındaki konuşma da yayınlandı.

VAR'dan gelen uyarıda; "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor" deniliyor.

Erkan Özdamar ise; "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin" cevabını veriyor.

VAR'dan; "Evet, pozisyonda ofsayt var" cevabı geliyor.

N'koudo'nun pozisyonunda yaşanan konuşma

VAR/AVAR: "Atilla ne gördün sen?"

Atilla Karaoğlan: "Hafif bir dokunuyor şiddet yok. Vurma yok."

VAR/AVAR: "İttiriyor diye mi görüyorsun? Sahada inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Şiddet yok diye gördüm."

VAR/AVAR: "Kafa vurduğunu görüyorum ben de."

Atilla Karaoğlan: "Evet ama şiddet var mı?"

VAR/AVAR: "Var, kafayla vuruyor."

Atilla Karaoğlan: "Tamam geldim."

VAR/AVAR: "Bariz vurduğunu görüyorum ben."

Atilla Karaoğlan: "Teması gördüm normal hızlı oynat. Burnuna dokunuyor. Abi abartıyor ya ben sarıda kalacağım."

VAR/AVAR: "Karar senin tamam."