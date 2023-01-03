Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş açıklaması: Çok şey biliyoruz pis kokular geliyor

Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesi ile görüştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu "Konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz.Çok şey biliyoruz konu ile ilgili olarak pis kokuların geldiğinin farkındayız bize duyuruyorlar." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Bu ülkenin başkentinde suikast gerçekleşti." diyen Kılıçdaroğlu sabırla beklediklerini belirtti ve Sinan Ateş'in eşi ve babası ile görüştüğünü, söz verdiğini söyledi. CHP lideri şunları kaydetti:

-Altı partiyiz doğru altı ayrı partiyiz ama demokrasi konusunda aynı felsefedeyiz. Güzel şeyler yapacağız. Yepyeni Türkiye, saygınlığı olan bir Türkiye....Türkiye yeniden tüm mazlum milletlerin örnek aldığı ülke olacak. Biz tüm komşularımızla barış içinde olacağız. Türkiye bölgesinin en güçlü ülkesi olacak. Dünyada görecek bunun. Biz güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz.

"Osman Kavala, Selahattin Demirtaş haksız yere yatıyor"

-Bu ülkenin hapishanelerde haksız yere yatanlar var. Osman Kavala, Çiğdem Utku, Can Atalay,Tayfun Kahraman,Selahattin Demirtaş haksız yere yatıyorlar. Adaleti savunmazsanız siyaset yapmanın mantığı yok. 85-90 yaşındaki FETÖ'nün sorguladığı insanları hapislere attılar. Vicdan var, ahlak var ya. Tüm haksızlıklar son bulacak.

Sinan Ateş açıklaması

-Bu ülkenin başkentinde suikast gerçekleşti. Sinan Ateş ülkücü hareketin en değerli isimlerindendi inançlıydı, iki çocuk babası idi Atatürkçüydü ve değerli bir eşi vardı. Bunu Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz baba ile de eşi ile de konuştum. Sabırla bekliyoruz. Çok şey biliyoruz konu ile ilgili olarak pis kokuların geldiğinin farkındayız bize duyuruyorlar. Görevliler işini yapsın diye sesimizi çıkarmıyoruz. Bakınız saraydan tık yok. Bu cinayeti görmezden gelemezler. Gerçek aydınlanacak. Aile adalet istiyor. Eşine de babasına da söz verdim. Bay Kemal kafasına bir şey koydu ise çözecektir.

"İBB'ye çökmek istiyorlar"

-İBB'yi yaptıkları kumpaslarla ele geçirmek istiyorlar saray oyunu ile karşı karşıyayız. İBB'ye çökmek istiyorlar amaçları seçime İstanbul'un kaynaklarını kullanarak girmek İmamoğlu'na kurulan komplonun sebebi budur. Uyarılarda bulunacağım. Ekrem başkanımıza komployu devam ettirirlerse kayyum atama aptallığına girişirlerse bunun diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz ve mücadele edeceğiz. Bunu yaparlarsa kimse Bay Kemal'den sabır beklemesin. Kimse için iyi olmaz.

-EYT sorunu kısmet çözüldü. Paşa paşa yapıyorlar yapıyorlar ama öbür taraftan verdik ama nasıl alacağız. Kimin hakkı yeniyor işçinin memurun emeklinin. TÜİK'i kullanmaları kul hakkı yemektir.