Adana Demirspor dünya yıldızını kadrosuna kattı Hulk ile anlaştılar

Adana Demirspor, Brezilyalı golcü Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. 36 yaşındaki yıldız, transfer döneminin başlamasının ardından resmi imzayı atacak.

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Adana Demirspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı.

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Adana temsilcisi, Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Adana Demirspor, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı.

Transfer döneminin başlamasıyla Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Hulk'u Türkiye'ye getirecek ve imzayı attıracak.

Hulk bu sezon Atletico Mineiro forması ile 46 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu 29 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.