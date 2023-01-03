Ferdi Kadıoğlu'nun derbi göndermesi Galatasaray taraftarını kızdırdı! Jesus yasak koymuş...

Fenerbahçe zorlu Antalyaspor maçından sonra ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Derbi heyecanına günler kala Sarı-Lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'ndan antrenman sırasında Galatasaray'a flaş bir gönderme geldi.

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Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 17.haftasında Antalyaspor ile bugün 20:00'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Jesus yasak koydu

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Antalyaspor maçı öncesinde futbolcularına derbiyle ilgili konuşmasını yasakladığı öğrenildi.

Ferdi'den "6-0" göndermesi

Bu sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu ise yaptığı hareketle aklının derbide olduğunu gösterdi.

Takım koşusu esnasında genç futbolcu parmaklarıyla 6 işareti yaparak Süper Lig'in 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı aldığı 6-0'lık galibiyeti hatırlattı.

Derbiyi kaçırabilir

Pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi sarı kart sınırında bulunan Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor maçında kart görürse cezalı duruma düşecek.