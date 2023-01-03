Ferdi Kadıoğlu'nun derbi göndermesi Galatasaray taraftarını kızdırdı! Jesus yasak koymuş...
Fenerbahçe zorlu Antalyaspor maçından sonra ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Derbi heyecanına günler kala Sarı-Lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'ndan antrenman sırasında Galatasaray'a flaş bir gönderme geldi.Abone ol
Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 17.haftasında Antalyaspor ile bugün 20:00'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Jesus yasak koydu
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Antalyaspor maçı öncesinde futbolcularına derbiyle ilgili konuşmasını yasakladığı öğrenildi.
Ferdi'den "6-0" göndermesi
Bu sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu ise yaptığı hareketle aklının derbide olduğunu gösterdi.
Takım koşusu esnasında genç futbolcu parmaklarıyla 6 işareti yaparak Süper Lig'in 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı aldığı 6-0'lık galibiyeti hatırlattı.
Derbiyi kaçırabilir
Pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi sarı kart sınırında bulunan Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor maçında kart görürse cezalı duruma düşecek.
Derbi ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak mücadele BeıNSports'tan naklen yayınlanacak.