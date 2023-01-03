Diagne hayatının şokunu yaşadı şoförü kaçtı kendi kaldı! Gece eğlencesi fırında bitti...
Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne yaşadığı ilginç olayla gündeme geldi. Lüks mekanda başlayan gece Diagne için fırında bitti. Tecrübeli golcüye özel şoförü hayatının şokunu yaşattı.
Kariyerini VavaCars Fatih Karagümrük'te sürdüren Senegalli forvet Mbaye Diagne, önceki gece İstanbul'da ilginç bir olay yaşadı. Diagne lüks gece mekanında başladığı geceyi ekmek fırınında bitirdi. Yıldız golcünün yardımına esnaf ve polisler yetişti.
Sabah gazetesinin haberine göre Mbaye Diagne, önceki gece eğlenmek için Ataşehir'de lüks bir mekana gitti. Senegalli futbolcu şoförüne beklemesini söyleyerek içeri gitti.
Saatler geçmesine rağmen deneyimli golcü mekandan çıkmadı. Diagne mekandan çıktıktan sonra ise hayatının şokunu yaşadı.
Şoför araçla birlikte kaçtı
Diagne mekandan çıktıktan sonra aracını göremedi ve şoförünü aradı ancak ulaşamadı. Beklemesini istediği şoförü bu sürede kayıplara karıştı.