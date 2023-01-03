Erdoğan duyurdu! İşte emekli, memur, hemşire, imam, doktor, polis, öğretmen 2023 zamlı maaşları!

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı. Emekliye de yüzde 15.39 zam verilecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin Maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi. İşte yüzde 25 zamlı memur ve emekli maaşları...