Erdoğan duyurdu! İşte emekli, memur, hemşire, imam, doktor, polis, öğretmen 2023 zamlı maaşları!
Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. Aralık enflasyon zamlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli için Ocak zammının yüzde 25 olarak uygulanacağını duyurdu. Öğretmen, imam hemşire, polis maaşları kaç lira oldu? En düşük emekli maaşı kaç liraya yükseldi?.. İşte kuruşu kuruşuna hesaplama...
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı. Emekliye de yüzde 15.39 zam verilecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin Maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi. İşte yüzde 25 zamlı memur ve emekli maaşları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 16.47, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına da yüzde 15.39 zam gelecekti... Ama Erdoğan bu zam oranını memur ve emekliler için yüzde 25 olarak yükseltti... Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ref
Memur ve emekliler için yüzde 25'lik zam sonrası maaşları tek tek hesapladık.. Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Ayrıca ocak ayından itibaren memur ve memur emeklilerinin maaşında 3600 ek gösterge nedeniyle ek bir artış olacak.
En düşük memur maaşı
Şu anki maaş: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 381 TL