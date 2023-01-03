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Sakarya'da yaşandı! Haberi duyan kahroldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da yaşandı! Haberi duyan kahroldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 2-3 aylık olduğu öğrenilen bebek hayatını kaybetti. Acı haberi duyan mahalleli kahroldu.

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 Bölgede bulunan tek katılı binada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evin içinde bulunan 2-3 aylık olduğu öğrenilen bebek hayatını kaybetti.

Yangın sebebiyle sokağa dökülen vatandaşların feryatları adeta yürekleri burktu. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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