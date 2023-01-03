Bedelli askerlik fiyatları belli oldu! Yüzde 25 oranında arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı memur zamlarının ardından bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Memur zamlarına endeksli olarak artış gösteren bedelli askerlik ücreti yüzde 25 oranında artacak. Bu orana göre şu an 80 bin 64 lira olan bedelli askerlik ücreti 100.080,9‬ liraya yükselecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı memur zamlarının ardından bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Memur zamlarına endeksli olarak artış gösteren bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 liradan yüzde 25 artışla 100.080,9‬ liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı'nda Memur ve emekliye zam artış oranını açıkladı. Erdoğan, "Tüm memur ve emeklilerimiz için maaş artış oranı yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi.

Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik ücreti 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olacak. Buna göre bedelli askerlik fiyatı 100.080,9‬ lira oldu.

Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik ücreti 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olacak.