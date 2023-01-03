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Fenerbahçe'de Jorge Jesus paniği! Menajerinden randevu alındı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus paniği! Menajerinden randevu alındı

Portekiz Futbol Federasyonu yetkilileri Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un menajeri ile görüşecek. Ancak deneyimli hoca her durumda sezonu Fenerbahçe’de tamamlayacak.

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Dünya Kupası sonrasında Brezilya Milli Takımı'ndaki görevinden istifa eden Tite'nin yerine getirileceği iddia edilen Jorge Jesus bir önemli gelişme daha yaşandı. Portekiz Futbol Federasyonu yetkililerinin Jorge Jesus'un menajerinden randevu aldığı ve kısa bir süre içinde bu görüşmenin gerçekleşeceği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Görüşmenin içeriğinin Jesus'un Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne getirilmesi ile ilgi olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Bu durum sarı-lacivertli kurmaylarda rahatsızlık yarattı. Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgileri göre Jesus her durumda sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Fakat Jorge Jesus teklifi kabul ederse, sezonun bitimiyle birlikte sözleşme yenilemeden Fenerbahçe'den ayrılıp Portekiz Milli Takımı'nın başına geçecek.

Fenerbahçe yönetimi ise sezon sonunda Jesus ile yeni bir sözleşme yapmanın planlarını yapıyordu. Jesus'un Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmesi için ciddi bir baskının oluşma ihtimali ise Fenerbahçe yönetimi için en kötü senaryo olacak gibi görünüyor.

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