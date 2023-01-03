Bakan Nebati "memur ve emeklilerimize hayırlı olsun" diyerek duyurdu

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üzere 2023 yılının ilk altı ayında refah artışı ile birlikte memur ve emekli maaşlarını yüzde 25 oranında artırıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin 2023 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 zam alacaklarını açıkladı. Buna göre, en düşük memur maaşı 11 bin 381 lira, memur emeklisi aylığı 7 bin 597 lira ve en düşük emekli aylığı 4 bin 375 lira oldu.

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Nebati şunları kaydetti:

-Hükümetlerimiz döneminde çalışanlarımızın ve emeklilerimizin hep yanında durduk, maaş ve ücretlerde 2002 yılından bu yana yüksek reel artış kaydettik.

-Bundan sonraki dönemde de insan odaklı yaklaşımımızla vatandaşlarımızın alım güçlerini iyileştireceğimizi her vesileyle ifade ettik.

-Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üzere 2023 yılının ilk altı ayında refah artışı ile birlikte memur ve emekli maaşlarını yüzde 25 oranında artırıyoruz. Tüm memur ve emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun.