Ev sahibi ve kiracılar aman dikkat! Yeni yılda kira artış oranı ne kadar olacak?

Kira artış oranıyla ilgili olarak gözler TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 'yeni yılda kira artış oranı ne kadar olacak?' sorusu cevap bulacak. 2023 kira zammı ne kadar olacak?

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Ocak ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'in açıklayacağı verilere çevrildi. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği kira zammı için araştırmalar yapılıyor. Yeni yılda kira artış oranı ne kadar olacak? 2023 kira zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10:00'da Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak.



TÜİK verilerinin açıklanmasına sayılı saatler kala kiraci ve ev sahipleri 2023 yılında yapılacak kira zammını merak ediyor.

Yeni yılda kira artış oranı ne kadar olacak?



Ev sahipleri 2023'ün ilk ayında kiracılarına ne kadar zam yapabileceklerini araştırıyor. Kiracıların korkulu rüyası haline gelen kira zamları, 2023 yılına girilmesiyle beraber tekrar gündeme geldi.



Fakat, enflasyon oranlarının açıklanması kira zam oranlarına herhangi bir etki göstermeyecek. Son dönemlerde gündemden düşmeyen yüksek kira artışının engellemek için alınan kira düzenlemesi önlemi, 2023 yılında da geçerliliğini sürdürüyor.



Yapılan düzenlemeye göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen kira sözleşmelerinde, kiralara yüzde 25’in üzerinde artış yapılamayacak.