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Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye getirildi

Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye getirildi

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye getirildi.

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, Selman Bozkurt da yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden, olay anında motosikleti kullanan Vedat B., Hakan S. ve Zekeriya A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, savcıya ifade verecek.

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