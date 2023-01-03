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ÖSYM duyurdu KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı TC ile görüntüleme

ÖSYM duyurdu KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı TC ile görüntüleme

KPSS tercih sonuçları açıklandı. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri yapan adaylar için ÖSYM tercih sonuçlarını duyurdu. 28 Aralık'ta sona eren tercihlerin ardından ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden, tercih sonuçları görüntülenebilecek.

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KPSS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi ve lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları açıklandı. 21-28 aralık tarihleri arasında tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. ÖSYM yaptığı açıklamayla birlikte KPSS-2022/2 tercih sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarının ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS tercih sonuçları açıklandı 

21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 3 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar doğrudan atanacak

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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