Süper Lig tarihinde bir ilk! TFF VAR kayıtlarını açıkladı, MHK o hakemin görevine son verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) flaş bir karara imza atarak Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. Türk futbol tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynanan bir mücadelenin 'VAR KAYITLARI' açıklanırken Merkez Hakem Kurulu (MHK) Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini, Erkan Özdamar'a ise uzun süre görev verilmeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada; "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir" denildi.

"Önemli hakem hatası yapıldı"

TFF'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.

Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır."

Sivasspor - Galatasaray maçında neler olmuştu?

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray mücadelesinin 49. dakikasında ev sahibi ekibin iptal edilen golü büyük tartışma yaratmıştı. Demir Grup Sivasspor'un Ulvestad ile bulduğu gol, VAR müdahalesiyle pozisyonu izleyen orta hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edilmişti.

Erkan Özdamar'ın VAR'dan gelen tavsiye üzerine verdiği iptal kararının gerekçesi futbol kamuoyu tarafından anlaşılamazken, Demir Grup Sivasspor cephesi karşılaşmada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle müsabakanın tekrarı için TFF'ye başvurmuştu.

Sivasspor-Galatasaray VAR kayıtları

VAR: "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor."

Erkan Özdamar: "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin."

VAR: "Evet, pozisyonda ofsayt var."

Gaziantep fk - Beşiktaş maçında neler yaşandı?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyonda maç daha bitmeden gündeme oturmuştu. Beşiktaş forması giyen N'Koudou, ikili mücadeleye girdiği rakibi Kitsiou'ya yaptığı hareket neticesinde sarı kartla cezalandırılmıştı.

Müsabakanın orta hakemi Atilla Karaoğlan'ın sarı kartına başvurması üzerine VAR'dan izleme çağrısı yapılmış ancak Karaoğlan, pozisyonu tekrar izlemesine rağmen kararını değiştirmeyerek sarı kartla devam etmişti. Bu karar, karşılaşmanın önüne geçmiş ve günlerce tartışılmıştı.

Gaziantep FK-Beşiktaş VAR kayıtları

VAR/AVAR: "Atilla ne gördün sen?"

Atilla Karaoğlan: "Hafif bir dokunuyor şiddet yok. Vurma yok."

VAR/AVAR: "İttiriyor diye mi görüyorsun? Sahada inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Şiddet yok diye gördüm."

VAR/AVAR: "Kafa vurduğunu görüyorum ben de."

Atilla Karaoğlan: "Evet ama şiddet var mı?"

VAR/AVAR: "Var, kafayla vuruyor."

Atilla Karaoğlan: "Tamam geldim."

VAR/AVAR: "Bariz vurduğunu görüyorum ben."

Atilla Karaoğlan: "Teması gördüm normal hızlı oynat. Burnuna dokunuyor. Ağabey abartıyor ya ben sarıda kalacağım."

VAR/AVAR: "Karar senin tamam."

MHK'den tarihi karar! O hakemin görevine son verildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Sivasspor-Galatasaray maçının 'VAR' kayıtlarını açıklamasının ardından Merkez Hakem Kurulu tarihi bir karara imza attı. MHK, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğin Erkan Özdamar'a ise uzun süre görev verilmeyeceğini açıkladı.

MHK'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.

"VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyecek"

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."