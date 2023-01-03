BIST 5.652
DOLAR 18,73
EURO 19,83
ALTIN 1.107,62
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'den Ülkücü Başkan Sinan Ateş açıklaması! Arkasında güçler açığa çıkarılmalı

İYİ Parti'den Ülkücü Başkan Sinan Ateş açıklaması! Arkasında güçler açığa çıkarılmalı

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in uğradığı silahlı saldırıya ilişkin olarak, "Katillerin ve varsa ardındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerekir. Böylesine önemli bir konunun siyasete malzeme olmaması için önemli bir çaba sarf ettik” dedi.

Abone ol

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in uğradığı silahlı saldırıya ilişkin olarak; “Ankara’da Türkiye’nin başkentinde bırakın siyasi görevlerini genç bir akademisyen bir suikasta kurban gitti. Derhal devletimiz tarafından sorumluların, katillerin ve varsa ardındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerekir. Biz de takipçisi olacağız” dedi. Zorlu, bugün partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı yaptı.

Meral Akşener Sinan Ateş'in ailesini aradı

Zorlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz günlerde Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş’in ailesiyle görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“İnsan vicdanıyla yaşar, vicdan susarsa orada insanlık bitmiştir, sanıyorum en mükemmel adalet de vicdandır. Bu konuda İYİ Parti olarak en büyük temennimiz adaletin yerini bulması ve sağlanmasıdır. Bu hain saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Bunun ötesinde de bunu bir basit saldırı, bir kayıp olarak değerlendiren yaklaşımları da reddediyoruz. Ankara’da Türkiye’nin başkentinde bırakın siyasi görevlerini, genç bir akademisyen bir suikasta kurban gitti. Derhal devletimiz tarafından sorumluların, katillerin ve varsa ardındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerekir. Böylesine önemli bir konunun siyasete malzeme olmaması için önemli bir çaba sarf ettik. Bu menfur saldırının hemen ardından sayın genel başkanız merhumun kederli ailesiyle görüştüler, konuyu birebir her aşamasıyla takip etmektedir. Biz de parti olarak takipçisi olacağız.” 

ÖNCEKİ HABERLER
Profesör, kadın doktoru başörtülü diye ameliyata almadı iddiası! Profesör açığa alındı
Profesör, kadın doktoru başörtülü diye ameliyata almadı iddiası! Profesör açığa alındı
Otomobili çalınan kadın polisin telefonuyla öğrendi şoke oldu
Otomobili çalınan kadın polisin telefonuyla öğrendi şoke oldu
Büyükşehir belediyelerinden çıkarılan işçilere Erdoğan'dan müjde
Büyükşehir belediyelerinden çıkarılan işçilere Erdoğan'dan müjde
Kıdem tazminatı tavanı yükseldi kaç para oldu? İşte kıdem tazminatı hesaplama yöntemi
Kıdem tazminatı tavanı yükseldi kaç para oldu? İşte kıdem tazminatı hesaplama yöntemi
ÖSYM duyurdu KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı TC ile görüntüleme
ÖSYM duyurdu KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı TC ile görüntüleme
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye getirildi
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye getirildi
Bomba kulis! Kemal kılıçdaroğlu aday olmayacak Ali Babacan'ı aday gösterecek İYİ Partili isim söyledi
Bomba kulis! Kemal kılıçdaroğlu aday olmayacak Ali Babacan'ı aday gösterecek İYİ Partili isim söyledi
Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
Açılışını Erdoğan yapmıştı: Gaziray’a ücretsiz biniş süresi uzatıldı
Açılışını Erdoğan yapmıştı: Gaziray’a ücretsiz biniş süresi uzatıldı
Bakan Nebati "memur ve emeklilerimize hayırlı olsun" diyerek duyurdu
Bakan Nebati "memur ve emeklilerimize hayırlı olsun" diyerek duyurdu
Aracı şoförün üzerine yapmış... Diagne'nin trajikomik olayı: Saatçi zannedildi
Aracı şoförün üzerine yapmış... Diagne'nin trajikomik olayı: Saatçi zannedildi
Ev sahibi ve kiracılar aman dikkat! Yeni yılda kira artış oranı ne kadar olacak?
Ev sahibi ve kiracılar aman dikkat! Yeni yılda kira artış oranı ne kadar olacak?