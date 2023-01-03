İYİ Parti'den Ülkücü Başkan Sinan Ateş açıklaması! Arkasında güçler açığa çıkarılmalı

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in uğradığı silahlı saldırıya ilişkin olarak, "Katillerin ve varsa ardındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerekir. Böylesine önemli bir konunun siyasete malzeme olmaması için önemli bir çaba sarf ettik” dedi.

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İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in uğradığı silahlı saldırıya ilişkin olarak; “Ankara’da Türkiye’nin başkentinde bırakın siyasi görevlerini genç bir akademisyen bir suikasta kurban gitti. Derhal devletimiz tarafından sorumluların, katillerin ve varsa ardındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerekir. Biz de takipçisi olacağız” dedi. Zorlu, bugün partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı yaptı.

Meral Akşener Sinan Ateş'in ailesini aradı

Zorlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz günlerde Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş’in ailesiyle görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“İnsan vicdanıyla yaşar, vicdan susarsa orada insanlık bitmiştir, sanıyorum en mükemmel adalet de vicdandır. Bu konuda İYİ Parti olarak en büyük temennimiz adaletin yerini bulması ve sağlanmasıdır. Bu hain saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Bunun ötesinde de bunu bir basit saldırı, bir kayıp olarak değerlendiren yaklaşımları da reddediyoruz. Ankara’da Türkiye’nin başkentinde bırakın siyasi görevlerini, genç bir akademisyen bir suikasta kurban gitti. Derhal devletimiz tarafından sorumluların, katillerin ve varsa ardındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerekir. Böylesine önemli bir konunun siyasete malzeme olmaması için önemli bir çaba sarf ettik. Bu menfur saldırının hemen ardından sayın genel başkanız merhumun kederli ailesiyle görüştüler, konuyu birebir her aşamasıyla takip etmektedir. Biz de parti olarak takipçisi olacağız.”