BIST 5.627
DOLAR 18,73
EURO 19,78
ALTIN 1.101,54
HABER /  SPOR

MHK olaylı maçların faturasını kesti! 3 hakeme yaptırım kararı

MHK olaylı maçların faturasını kesti! 3 hakeme yaptırım kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, DG Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), DG Sivasspor - Galatasaray müsabakasının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca DG Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş karşılaşmalarının hakemlerinin ise uzun süre görev alamayacağı belirtildi.

MHK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş, DG Sivasspor - Galatasaray maçlarının hakemleri ve DG Sivaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

DG Sivasspor - Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek 'önemli hakem hatası' yaptıkları tespit edilmiştir.

DG Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig tarihinde bir ilk! TFF VAR kayıtlarını açıkladı, MHK o hakemin görevine son verdi
Süper Lig tarihinde bir ilk! TFF VAR kayıtlarını açıkladı, MHK o hakemin görevine son verdi
Cemal Enginyurt duyurdu: Ülkücü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş 96 bin TL'ye öldürüldü
Cemal Enginyurt duyurdu: Ülkücü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş 96 bin TL'ye öldürüldü
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Cezası iptal edildi! “Emsal bir kararı göstererek itirazda bulunabilirler”
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Cezası iptal edildi! “Emsal bir kararı göstererek itirazda bulunabilirler”
İYİ Parti'den Ülkücü Başkan Sinan Ateş açıklaması! Arkasında güçler açığa çıkarılmalı
İYİ Parti'den Ülkücü Başkan Sinan Ateş açıklaması! Arkasında güçler açığa çıkarılmalı
Profesör, kadın doktoru başörtülü diye ameliyata almadı iddiası! Profesör açığa alındı
Profesör, kadın doktoru başörtülü diye ameliyata almadı iddiası! Profesör açığa alındı
Otomobili çalınan kadın polisin telefonuyla öğrendi şoke oldu
Otomobili çalınan kadın polisin telefonuyla öğrendi şoke oldu
Büyükşehir belediyelerinden çıkarılan işçilere Erdoğan'dan müjde
Büyükşehir belediyelerinden çıkarılan işçilere Erdoğan'dan müjde
Kıdem tazminatı tavanı yükseldi kaç para oldu? İşte kıdem tazminatı hesaplama yöntemi
Kıdem tazminatı tavanı yükseldi kaç para oldu? İşte kıdem tazminatı hesaplama yöntemi
ÖSYM duyurdu KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı TC ile görüntüleme
ÖSYM duyurdu KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı TC ile görüntüleme
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye getirildi
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye getirildi
Bomba kulis! Kemal kılıçdaroğlu aday olmayacak Ali Babacan'ı aday gösterecek İYİ Partili isim söyledi
Bomba kulis! Kemal kılıçdaroğlu aday olmayacak Ali Babacan'ı aday gösterecek İYİ Partili isim söyledi
Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki