Cemal Enginyurt duyurdu: Ülkücü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş 96 bin TL'ye öldürüldü

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sinan Ateş'i öldüren tetikçinin, cinayeti işlemesi için para aldığı bilgisini paylaştı.

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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Ankara'da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni bir detayı ortaya koydu.

Gazeteci Özlem Gürses'in youtube kanalında canlı yayına katılan Enginyurt, Sinan Ateş'in öldürülmesine yönelik yaptığı açıklamada söz konusu saldırının profesyonel bir cinayet olduğunu belirterek " Bu parası yatırılmış bir cinayet" dedi.

Tetikçinin hanımının hesabına yatmış

Enginyurt açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı.

"Profesyonelce işlenmiş bir cinayet. Planlanmış, programlanmış bir cinayet ve bankaya parası yatırılmış bir cinayet. Tetikçiye 96 bin lira orada ismi geçen Ufuk denen vatandaş hanımı üzerinden para yatırılmış. İstanbul Maltepe'den bir otoparktan yola çıkarak gelinmiş sonra aynı otoparka araç ger getirilmiş ise, bir kişi eşinin üzerinden bu katile 96 bin lira havale yapmış ise bu tesadüf bir cinayet değildir. Tetikçiler konuşturulmalı. Bunun arkasında kim var ortaya konulmalı."