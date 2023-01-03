BIST 5.652
DOLAR 18,73
EURO 19,83
ALTIN 1.107,62
HABER /  GÜNCEL

Cemal Enginyurt duyurdu: Ülkücü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş 96 bin TL'ye öldürüldü

Cemal Enginyurt duyurdu: Ülkücü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş 96 bin TL'ye öldürüldü

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sinan Ateş'i öldüren tetikçinin, cinayeti işlemesi için para aldığı bilgisini paylaştı.

Abone ol

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt  Ankara'da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni bir detayı ortaya koydu.

Gazeteci Özlem Gürses'in youtube kanalında canlı yayına katılan Enginyurt, Sinan Ateş'in öldürülmesine yönelik yaptığı açıklamada söz konusu saldırının  profesyonel bir cinayet olduğunu belirterek " Bu parası yatırılmış bir cinayet" dedi.

Tetikçinin hanımının hesabına yatmış

Enginyurt açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı.

"Profesyonelce işlenmiş bir cinayet. Planlanmış, programlanmış bir cinayet ve bankaya parası yatırılmış bir cinayet. Tetikçiye 96 bin lira orada ismi geçen Ufuk denen vatandaş hanımı üzerinden para yatırılmış. İstanbul Maltepe'den bir otoparktan yola çıkarak gelinmiş sonra aynı otoparka araç ger getirilmiş ise, bir kişi eşinin üzerinden bu katile 96 bin lira havale yapmış ise bu tesadüf bir cinayet değildir. Tetikçiler konuşturulmalı. Bunun arkasında kim var ortaya konulmalı."

İlgili Haberler
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşini aradı: Sonuna kadar gideceğim Serdar Akinan duyurdu Mersin Ülkü Ocakları'ndan öldürülen Sinan Ateş ile ilgili dikkat çeken açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Cezası iptal edildi! “Emsal bir kararı göstererek itirazda bulunabilirler”
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Cezası iptal edildi! “Emsal bir kararı göstererek itirazda bulunabilirler”
İYİ Parti'den Ülkücü Başkan Sinan Ateş açıklaması! Arkasında güçler açığa çıkarılmalı
İYİ Parti'den Ülkücü Başkan Sinan Ateş açıklaması! Arkasında güçler açığa çıkarılmalı
Profesör, kadın doktoru başörtülü diye ameliyata almadı iddiası! Profesör açığa alındı
Profesör, kadın doktoru başörtülü diye ameliyata almadı iddiası! Profesör açığa alındı
Otomobili çalınan kadın polisin telefonuyla öğrendi şoke oldu
Otomobili çalınan kadın polisin telefonuyla öğrendi şoke oldu
Büyükşehir belediyelerinden çıkarılan işçilere Erdoğan'dan müjde
Büyükşehir belediyelerinden çıkarılan işçilere Erdoğan'dan müjde
Kıdem tazminatı tavanı yükseldi kaç para oldu? İşte kıdem tazminatı hesaplama yöntemi
Kıdem tazminatı tavanı yükseldi kaç para oldu? İşte kıdem tazminatı hesaplama yöntemi
ÖSYM duyurdu KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı TC ile görüntüleme
ÖSYM duyurdu KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı TC ile görüntüleme
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye getirildi
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye getirildi
Bomba kulis! Kemal kılıçdaroğlu aday olmayacak Ali Babacan'ı aday gösterecek İYİ Partili isim söyledi
Bomba kulis! Kemal kılıçdaroğlu aday olmayacak Ali Babacan'ı aday gösterecek İYİ Partili isim söyledi
Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
Açılışını Erdoğan yapmıştı: Gaziray’a ücretsiz biniş süresi uzatıldı
Açılışını Erdoğan yapmıştı: Gaziray’a ücretsiz biniş süresi uzatıldı
Bakan Nebati "memur ve emeklilerimize hayırlı olsun" diyerek duyurdu
Bakan Nebati "memur ve emeklilerimize hayırlı olsun" diyerek duyurdu