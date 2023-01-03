Türk nine öldü, meğer oksijeni kesen de Türk'müş! Ailesi ikinci haberi alınca yıkıldı

ALMANYA'da, covid-19 tedavisi gören Hilal K. (79), oksijen desteğinin oda arkadaşı tarafından kapatılmasıyla ölmüştü. 'Çok ses yaptığı için' yaşlı kadının solunum desteğini kesen kişi de Türk çıktı... Öte yandan Hilal K.'nın ailesi şok haberle ikinci kez sarsıldı. Yaşlı kadın öldükten sonra beyninin ailesinden habersizce hastane tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı.

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Almanya’nın Mannheim kentinde corona virüsüne yakalandığı için Mannheim Diakonissen- Hastanesi‘ne kaldırılan Hilal K. (79), yatak komşusu olan başka bir Türk kadın Hatun C. (72) yüzünden hayatını kaybetti.

Covid-19'dan yavaş yavaş kurtulurken...

Olayın 30 Kasım akşamı yaşandığı ve corona virüsü nedeniyle oksijen tüpüne bağlı olan Hilal K., yavaş yavaş iyileşmeye başlarken şok eden olay gerçekleşti.

Hastaneden alınan bilgiye göre, Hilal K’nin yatak komşusu olan Hatun C., çok gürültü yapıyor diye o gece iki kez solunum cihazını kapattı. Hilal nine nefes alamadığı için can verdi ama hemşireler yetişip suni teneffüsle hayata döndürdü. Ancak yaşlı kadın kısa süre sonra öldü.

Aile ikinci olayla sarsıldı: Beyni habersiz çıkarıldı!

Yaşlı kadının çilesi öldükten sonra da bitmedi. Bu kez beyni, hastane tarafından ailesine haber verilmeden çıkarıldı ve Hilal K., beyni olmadan defnedildi.

Hilal K.’nın kızı Saadet Ö. (48), annesinin cenazesini beyni olmadan devraldıklarını ve öyle defnetmek zorunda kaldıklarını anlattı. Bunun için kendilerinden izin alınmadığını belirten Saadet Ö., bu durumun kendilerini çok üzdüğünü belirtiyor.

Ortada bir cinayet şüphesi varken, ailenin bu tavrı şaşırttı. Mannheim ve Almanya bu olayla çalkalanırken, aile şimdi en azından bir özür beklediklerini söylüyor.

Savcılık: Şüphe var, araştırıyoruz

Hilal K.’nin ölümüne, nefessiz kalmasının mı, yoksa coronanın mı neden olduğunun araştırılması için beyninin Heidelberg'deki Adli Tıp'ta inceleneceği belirtildi.

Hatun C., ölüme sebebiyet şüphelisi haline geldiği için olaya el koyan savcılık, bu tuhaf vakayı çözmeye çalışıyor. Savcılık, araştırmaların sonuçlanmasından sonra aileye bilgi verileceğini açıkladı.