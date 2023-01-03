BIST 5.627
DOLAR 18,73
EURO 19,77
ALTIN 1.103,50
HABER /  DÜNYA

Türk nine öldü, meğer oksijeni kesen de Türk'müş! Ailesi ikinci haberi alınca yıkıldı

Türk nine öldü, meğer oksijeni kesen de Türk'müş! Ailesi ikinci haberi alınca yıkıldı

ALMANYA'da, covid-19 tedavisi gören Hilal K. (79), oksijen desteğinin oda arkadaşı tarafından kapatılmasıyla ölmüştü. 'Çok ses yaptığı için' yaşlı kadının solunum desteğini kesen kişi de Türk çıktı... Öte yandan Hilal K.'nın ailesi şok haberle ikinci kez sarsıldı. Yaşlı kadın öldükten sonra beyninin ailesinden habersizce hastane tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Almanya’nın Mannheim kentinde corona virüsüne yakalandığı için Mannheim Diakonissen- Hastanesi‘ne kaldırılan Hilal K. (79), yatak komşusu olan başka bir Türk kadın Hatun C. (72) yüzünden hayatını kaybetti.

Covid-19'dan yavaş yavaş kurtulurken...

Olayın 30 Kasım akşamı yaşandığı ve corona virüsü nedeniyle oksijen tüpüne bağlı olan Hilal K., yavaş yavaş iyileşmeye başlarken şok eden olay gerçekleşti.

Hastaneden alınan bilgiye göre, Hilal K’nin yatak komşusu olan Hatun C., çok gürültü yapıyor diye o gece iki kez solunum cihazını kapattı. Hilal nine nefes alamadığı için can verdi ama hemşireler yetişip suni teneffüsle hayata döndürdü. Ancak yaşlı kadın kısa süre sonra öldü.

Aile ikinci olayla sarsıldı: Beyni habersiz çıkarıldı!

Yaşlı kadının çilesi öldükten sonra da bitmedi. Bu kez beyni, hastane tarafından ailesine haber verilmeden çıkarıldı ve Hilal K., beyni olmadan defnedildi.

Hilal K.’nın kızı Saadet Ö. (48), annesinin cenazesini beyni olmadan devraldıklarını ve öyle defnetmek zorunda kaldıklarını anlattı. Bunun için kendilerinden izin alınmadığını belirten Saadet Ö., bu durumun kendilerini çok üzdüğünü belirtiyor.

Ortada bir cinayet şüphesi varken, ailenin bu tavrı şaşırttı. Mannheim ve Almanya bu olayla çalkalanırken, aile şimdi en azından bir özür beklediklerini söylüyor.

Savcılık: Şüphe var, araştırıyoruz

Hilal K.’nin ölümüne, nefessiz kalmasının mı, yoksa coronanın mı neden olduğunun araştırılması için beyninin Heidelberg'deki Adli Tıp'ta inceleneceği belirtildi.

Hatun C., ölüme sebebiyet şüphelisi haline geldiği için olaya el koyan savcılık, bu tuhaf vakayı çözmeye çalışıyor. Savcılık, araştırmaların sonuçlanmasından sonra aileye bilgi verileceğini açıkladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Nilgün Belgün gizli aşık çıktı her satırı olay itiraf! Metin Akpınar yıllar sonra öğrenince...
Foto Galeri Nilgün Belgün gizli aşık çıktı her satırı olay itiraf! Metin Akpınar yıllar sonra öğrenince... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
2023 kongre üyelik bedelini duyan taraftar koştu Fenerbahçe'den 2 günde dev gelir
2023 kongre üyelik bedelini duyan taraftar koştu Fenerbahçe'den 2 günde dev gelir
MHK olaylı maçların faturasını kesti! 3 hakeme yaptırım kararı
MHK olaylı maçların faturasını kesti! 3 hakeme yaptırım kararı
Süper Lig tarihinde bir ilk! TFF VAR kayıtlarını açıkladı, MHK o hakemin görevine son verdi
Süper Lig tarihinde bir ilk! TFF VAR kayıtlarını açıkladı, MHK o hakemin görevine son verdi
Cemal Enginyurt duyurdu: Ülkücü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş 96 bin TL'ye öldürüldü
Cemal Enginyurt duyurdu: Ülkücü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş 96 bin TL'ye öldürüldü
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Cezası iptal edildi! “Emsal bir kararı göstererek itirazda bulunabilirler”
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Cezası iptal edildi! “Emsal bir kararı göstererek itirazda bulunabilirler”
İYİ Parti'den Ülkücü Başkan Sinan Ateş açıklaması! Arkasında güçler açığa çıkarılmalı
İYİ Parti'den Ülkücü Başkan Sinan Ateş açıklaması! Arkasında güçler açığa çıkarılmalı
Profesör, kadın doktoru başörtülü diye ameliyata almadı iddiası! Profesör açığa alındı
Profesör, kadın doktoru başörtülü diye ameliyata almadı iddiası! Profesör açığa alındı
Otomobili çalınan kadın polisin telefonuyla öğrendi şoke oldu
Otomobili çalınan kadın polisin telefonuyla öğrendi şoke oldu
Büyükşehir belediyelerinden çıkarılan işçilere Erdoğan'dan müjde
Büyükşehir belediyelerinden çıkarılan işçilere Erdoğan'dan müjde
Kıdem tazminatı tavanı yükseldi kaç para oldu? İşte kıdem tazminatı hesaplama yöntemi
Kıdem tazminatı tavanı yükseldi kaç para oldu? İşte kıdem tazminatı hesaplama yöntemi
ÖSYM duyurdu KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı TC ile görüntüleme
ÖSYM duyurdu KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı TC ile görüntüleme
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye getirildi
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye getirildi