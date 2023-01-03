Nilgün Belgün gizli aşık çıktı her satırı olay itiraf! Metin Akpınar yıllar sonra öğrenince...
Nilgün Belgün katıldığı programda sürpriz bir aşk itirafında bulundu. Usta oyuncu yıllar önce Metin Akpınar'a aşk beslediğini söyledi. Metin Akpınar ise Nilgün Belgün'ün kendisine aşık olduğunu yıllar sonra sonra öğrenmiş ve ilk tepkisi bakın nasıl olmuş...
Nilgün Belgün, YouTube’da yayın yapan bir programa konuk oldu. Usta oyuncu, program sunucusunun sorularını yanıtladığı esnada beklenmedik bir aşk itirafı yaptı.
Nilgün Belgün, programda ilk olarak hayatının dönüm noktalarından bahsetti.
"Müjdat Gezen ve Türker İnanoğlu benim hayatımın mihenk taşlarıdır" diyen Nilgün Belgün, "Birinci mihenk taşı Deve Kuşu Kabare'den oynamamdır. Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Ahmet Gülhan gibi insanlarla oynadım. İlk profesyonel işim olduğu için de çok önemlidir" dedi.
Belgün, "Ayşen Gruda ayrılınca ben onun yerine oyuna girmiştim. Başrolle başladım. Oya Başar benim başrolle başlamış olmama çok şaşırdı. Bu galiba cahil cesaretiydi." diye konuştu.