Nilgün Belgün gizli aşık çıktı her satırı olay itiraf! Metin Akpınar yıllar sonra öğrenince...

"Müjdat Gezen ve Türker İnanoğlu benim hayatımın mihenk taşlarıdır" diyen Nilgün Belgün, "Birinci mihenk taşı Deve Kuşu Kabare'den oynamamdır. Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Ahmet Gülhan gibi insanlarla oynadım. İlk profesyonel işim olduğu için de çok önemlidir" dedi.