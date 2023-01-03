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2023 kongre üyelik bedelini duyan taraftar koştu Fenerbahçe'den 2 günde dev gelir

2023 kongre üyelik bedelini duyan taraftar koştu Fenerbahçe'den 2 günde dev gelir

Fenerbahçe'de yeni yıl ile birlikte kongre ücretlerinde yaşanacak olan artış öncesinde sarı lacivertli taraftarlardan kongre üyeliklerine adeta akın etti. Kanarya bu sayede 2 günde 105 milyon TL civarında dev gelir sağladı.

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Fenerbahçe 'de geçtiğimiz günlerde kongre üyeliği fiyatlarında bir artış yaşanacağına dair bir açıklama yapılmıştı. Buna göre yıllık kongre üyeliği 15 binden 50 bine çıkarılmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrasında kongre üyeliğine yoğun bir talep arttı.

Yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek olan 50 bin TL'lik kongre üyelik bedelini duyan sarı lacivertli taraftarlar, yeni yılın sona ermesine az bir süre kala kulübe akın etti.

Haber Global'de yer alan haberde, bu açıklamadan sonra kulübe üye olmak için taraftarlar adeta başvuru yağmuru yaptı. Yeni yılın tamamlanmasına sadece iki kala 7 binden fazla kişi 15 bin liralık ücreti yatırarak sarı-lacivertli kulübe üyelik başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan da Fenerbahçe 105 milyon lirayı geçen bir gelir elde ederek yılın son günlerini karlı kapattı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün geleceğinde söz sahibi olmak, alacağı kararlarda etkin rol almak için her Fenerbahçelinin sahip olmak isteyeceği eşsiz bir ayrıcalık olan Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliği ücretinde değişikliğe gidilmiştir.

Fenerbahçe Kongre Üyeliği ücreti, tüm ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak, Kulübümüzün yapısı değerlendirilerek belirlenmiş; kongre üyelerimizden gelen öneri ve talepler de dikkate alınmış, mevcut yapımızı her açıdan güçlendirmek ve desteklemek adına 1 Ocak 2023 itibarıyla 50.000 TL olmuştur.

Uzun süredir devam eden bu süreçte, tüm dinamikler göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır.

1 Ocak 2023 öncesinde yapılan tüm üyelik başvuruları mevcut bedel üzerinden değerlendirilecektir.

Fenerbahçe Üyeliğinin tanımsız, karşılıksız olduğu bilinciyle yaşayan, Fenerbahçe Kongre Üyesi olma arzusunu taşıyan tüm taraftarlarımızın bilgisine sunarız.

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