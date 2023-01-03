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VAR kayıtları açıklandı Rıza Çalımbay isyan etti: Olan Sivasspor'a oldu

VAR kayıtları açıklandı Rıza Çalımbay isyan etti: Olan Sivasspor'a oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtlarını açıkladı ve karşılaşmada hakem hatası yapıldığını duyurdu. Gelişmeleri değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Burada hiçbir şey yok. Yok işte, bir kez daha görüyoruz. Olan Sivasspor'a oldu." dedi.

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Süper Lig'de 16. haftada yaşanan hakem hataları spor kamuoyunda büyük yer buldu. Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmalarında yaşanan hatalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaparak bu iki maçta da "önemli hakem hatalarının yapıldığını" duyurdu.

Sivasspor'un golü verilmedi

Bilindiği üzere Sivasspor'un Galatasaray'a attığı nizami gol VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Ancak pozisyonun ofsayt olmadığı ortaya çıkmıştı.

Bununla da kalmayarak VAR kayıtları yayıncı kuruluş beIN Sports'tan yayınlandı.

Merkez Hakem Kurulu da konuyla ilgili "Sivasspor- Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verdi.

"Olan Sivasspor'a oldu"

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yayıncı kuruluşa telefonla bağlanarak verilen kararı değerlendirdi. İşte Rıza Çalımbay'ın o açıklamaları:

"Burada hiçbir şey yok. Yok işte, bir kez daha görüyoruz. Olan Sivasspor'a oldu. VAR Kayıtlarını dinliyorum ama boşuna dinliyorum. Bunları konuşmaya bile gerek yok. Bir bilen varsa, golün neden sayılmadığını bilen varsa söylesin bana. Bu Sivasspor'a yapılmış bir haksızlık. Göz göre göre puanımız gidiyor. Bu maçta bu pozisyondan sonra 2 tane oyuncumuz sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Konyaspor maçına eksik gelmemizi sağladı. Şiddetle puana ihtiyacımız varken 1 puan belki de 3 puanımız gidiyor. Yazık gerçekten."

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