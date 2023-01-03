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Nureddin Nebati memur ve emekliye yapılan zammı değerlendirdi

Nureddin Nebati memur ve emekliye yapılan zammı değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memur ve emekliye yapılan yüzde 25'lik zam hakkında "Enflasyon karşısında ezilmesi mümkün değil" dedi.

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Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak 2023 zammı da netleşti.

Memur ve memur emeklilerin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48 SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaş artışının güncellenerek yüzde 25 oranına çıkartıldığını duyurdu.

Yüzde 25'lik zam, bazı kesimler tarafından tartışma konusu yarattı.

"Memur ve emeklinin enflasyon karşısında ezilmesi mümkün değil"

Habertürk canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Memur ve emeklilerin maaşları yasayla yılda 2 defa güncellenmek üzere garanti altına alınmış. Enflasyon karşısında ezilmesi mümkün değil.

Toplu sözleşmelerde de bu yıl 8 puanlık bir katkı var. Temmuzda 6 puanlık katkı var. Enflasyon bunun üzerine çıkarsa kamu otoritesi de bunu ödemek zorunda.

Yaklaşık 10 puan gibi bir artışla yüzde 25'e çekildi zamlar. Bu 6 aylık artış. Temmuzda yeniden zam olacak. 6 puan zaten olacak."

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