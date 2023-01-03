Bakan Nebati'den ÖTV açıklaması! Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, ekonomi gündemine ilişkin merak edilen soruları cevapladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, Habertürk ve BloombergHT ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin öne çıkan sözleri şöyle:

Çok yönlü hareket etmemiz, beklentileri ona göre belirlememiz lazım. Bugün açıklanan enflasyon şunu söylüyor; 2022'de çok ciddi mücadele verdiğimizi... Bütçede makro ekonomik olarak hangi mali tedbirler alındığını göstermesi açısından çok değerli. Mevcut fiyatlar artık içselleştirildi, üzerine gelecek fiyatların kabul edilemeyeceğini, yüksek enflasyonla karşılaşmayacağımız yönünde ataleti kırdığımızı gösteriyor. Vatandaş fiyat artışlarına çok ciddi tepki gösterecektir. Bunun toplum tarafından kabul görmeyeceğinin bilinmesi lazım. Bundan sonrası bizim, üretici-tüketici ortak hareket ederek bu ataletin kırılmasında düşüşü hissettirmemiz lazım.

Gelmeden önce gıda perakendecileriyle görüştüm. Fiyatların belli bir süre artırılmayacağı yönünde çağrıda bulunuyorum. Biz her türlü katkıya bulunmaya hazırız. Enflasyon üreticiler için güzeldir, çok kazandığını zanneder. Kısa sürede tüm topluma zarar verdiği görülmektedir. Hızlı bir şekilde bu düşme trendine uyum sağlayacağız. Marketlerle birlikte, sanayicilerle, üreticilerle kış aylarının bahara kadar beklediğimiz oranlarda gitmesiyle biz bu enflasyonun belini kırdık bir kere, çok daha rahat edeceğimizi söyleyebilirim.

Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Asgari ücrette yılda bir kere zam yapılıyor biliyorsunuz. Geçen yıl enflasyondan korumak için ara zam yapıldı. Yüzde 95'lik bir artış, enflasyonun 30 puan üzerinde. Şu anda asgari ücretliye yine bir zam yapıldı. Önümüzdeki yıl için geçinmesi için bir artış yapıldı.

Enflasyonu biz çözdük. Yıl ortasında bir zam olmaması lazım. Bu tabii Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir şey. Geçen yıl yüksek enflasyon var diye zam yaptık. Biz yüksek enflasyonu bitirdik, artık olmayacak inşallah.

Eyt'de son durum

3600 Ek Gösterge çıktı, taşeron çalışanların problemi çözüldü, sözleşmelilerin bugün programı vardı. Bunlar çözüldü. EYT konusunda bir yük getireceği belliydi. Bizim bakanlıktaki tüm müsteşarlara, bakan yardımcılarıma özel teşekkür ediyorum. EYT ile tedbir alalım dedim ben bizim arkadaşlara. Sessiz sedasız bir şekilde dar bir alanda hesap kitaplarımızı yaptık. Yılı 3,4'lük bütçe açığıyla öngörmüştük. EYT'yi nasıl çözeceğiz diye simülasyon yaptık. Bugün yapılan ekstra zamlar bir yüktür bütçe üzerinde. 2022 yılı dünyanın en zor yıllarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti, tüm göstergelerde pozitif olarak ayrıştı.

Enflasyon hariç... Onu da bu yıl bitiriyoruz inşallah. 2022'de hiç kimse makro ekonomik göstergelerin herhangi birisinde olumsuz bir şey oldu diyemez. Enflasyonu da göreceğiz, hissedeceğiz. 2022'yi çok iyi kapattık, ayın 16'sında bütçe gerçekleşmelerini ilan edeceğiz, değerlendirmelerinizi o zaman yapın lütfen. Seçim yılı olduğunu biliyoruz. Haziran ayında seçim olacağını, baskı altına girebileceğimiz, seçim ekonomisine girmeyeceğimizi bilerek tedbirlerimizi aldık. EYT ile ilgili 2023'te problem olacak bir durum yok. Bugünkü artışı da Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. Temmuzda bir artış daha olduğunda memur ve emeklilerimizin beklentilerinin büyük kısmının karşılandığını göreceğiz. EYT'nin bütçe üzerinde etkisi olmayacak. Bugün açıklanan oranların da yükü olmayacak.

200 milyar lira için yetki aldık. Yetkimiz yüzde 5, Cumhurbaşkanımızın da yüzde 5'lik yetkisi var. Meclis de yetkiyi verdi. 16'sında bütçe rakamlarında iç-dış borçlanmada oransal olarak, elbette ki enflasyonu yüksek geçirdik biz, böyle bir ortamda borçlanma nominal olarak yüksek görünüyor ancak reel olarak hedefin altında. Totalde koyduğumuz hedefin de altına indi.

Orta gelirliye konut projesi:

Yarın Murat Bey ile 10'da açıklamamız olacak. Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız. Tedbir alıyoruz fiyat artışlarına karşı. KGF paketimiz var haftaya açıklayacağımız. Orada da konut üretimine yönelik desteğimiz olacak. 2, 3, 4. ev alıp yatırım yapacak kişiler için değil, kar elde etmek isteyenlere asla izin vermemek. Üretimi artırmak istiyoruz.

Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla tam bir uyum içerisindeyiz. Temel amacımız konuta ulaşmakta zorluk çeken orta gelirliye kolaylık yapmak, asıl hedefimiz üreticiye yönelik imkanlar silsilesi. Fiyat artışları için son birkaç aydır gerek internet üzerinden, gerek sahada araştırma yaptık. Kısa günün karı diye düşünenler için söyleyeyim incinir.

Otomobilde ötv indirimi olacak mı?

Otomobile yönelik ÖTV indirimi yok. Anlamıyorum, soruyolar; araç mı alacaksın diyorum, yok araç diyor, alamayacağın aracın ÖTV'sini ne yapacaksın diyorum. Otomobil piyasası gayet canlı, onlar arzı artırsınlar, kapıya koysunlar, o zaman görelim.

Kirada yüzde 25 artış sınırı temmuz ayında bitecek. Temmuzda enflasyona göre bakacağız.

Seçimden sonra model devam edecek mi?

Türkiye Ekonomi Modeli, Türkiye'nin bir modeli. Her gün rüyama giriyor. Çünkü Türkiye kendi özgün modelini hak edecek bir ülke. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı, kimse bunu durduramaz. Türkiye bunu kotaracak seviyede. Modeli açıklayacağımız 20 günde ben 3,5 kilo verdim. Teorik altyapısını oluşturduk. Modele dönüştürdük. Girdi, çıktı, etki analizi yapıldı. Otomobilin direksiyonunu çevirdiğin anda döner, gemi kullanıcısı iseniz dümeni buradan kırmam lazım, belli bir mesafe hesabı yapmam lazım.

Onu kırarken o mesafe hesabı yetmiyor, hız, rüzgar, şiddeti... Dalgaların şiddeti, ters akıntı var, 15 metrelik tekneyi kullanmak, vapuru kullanmak arasında da fark var.... Bütün bunların hesabını yapmamız lazım. Ekonomiyle ilgili adım attığınızda belli bir müddet sonra sonuç çıkaracağını bilmemiz lazım. Bu model Cumhurbaşkanımızın inandığı, bizim inandığımız bir model. Bütün makro ekonomik göstergelerde başarı elde etmiş bir model. Geçiş modeli değil. Dümenin başında Sayın Cumhurbaşkanımız var.

Buna inanmış, seçimden sonra değiştireyim der mi? Demez. Seçimden sonra bir değişim olmaz. Aksaklık varsa düzeltmeleri yaparsınız, yeni şeyler katarsınız yürürsünüz.

Kur korumalı mevduat

Zirvesi 1,5 trilyona yakın oldu. Şu anda 1,4'ler seviyesinde. KKM hesaplı kitaplı görülüyorsa, mudilerin tamamı yerleşikler. Hala bunu kullanılabilir görüyorlarsa kullanmaya devam eder. Yasal bir sınır var. 2023'e kadar kullanılacak. Sonrası için ekonomi yönetimi bakar, hesabını kitabını yapar, yürütür ya da yürütmez. Ülkenin menfaatleri gerekiyorsa 3 ay yönetirsiniz, gerekirse 3 yıl yönetirsiniz. Akşam gerekiyorsa vazgeçersiniz. İlan ettik ayıp olur yoktur bende. Ne ayıbı... Ülkeye faydası var mı ona bakarım. Mudiler tarafından çok güçlü destekleniyor. Türkiye'de insanlar dövize ve altına bakıyor. 2023 sonuna kadar uygulanıyor şu anda.

Türkiye Cumhuriyeti, serbest kambiyo rejiminde olan bir ülke. Serbest piyasadan asla ödün vermez. Bu 50 bin dolarlık mesele zaten mevzuatta olan bir şey. Siz bugün Londra'dan Berlin'e 10 bin pound gönderirseniz size sorulabilir. Türkiye'de de 50 bin dolar üzeri çıkışların sorulabileceği üzerine bir şeydir bu. İstediğim gibi at oynatırım, kimse bana soramaz keyfiyetini kimseye tanımayız. Bütün dünya olağanüstü koşullardan geçiyor, olağan kurallarla devam ederseniz olağanüstü zarar görürsünüz. Piyasalar normalleşince siz de normalleşirsiniz.

TOGG İÇİN KREDİ

TOGG bizim başımızın tacı. Çok önemli bir yatırım. Seri üretim de başlıyor. Belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ulaşımda sıkıntı olursa çok hızlı adım atarız. Bayraktarları ziyaret ettim, Kızılelma'yı. Şu insansız uçağı gördüğümüz an Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü hale geldiğini anlamak için çok önemli.