Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım! "Tuz koktu"

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından Galatasaray, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Abone ol

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından Galatasaray, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

"Herkes ayrıcalığını aldı"

Sarı-Kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadelerini kullandı.