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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım! "Tuz koktu"
Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından Galatasaray, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.Abone ol
Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından Galatasaray, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
"Herkes ayrıcalığını aldı"
Sarı-Kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadelerini kullandı.