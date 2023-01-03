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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım! "Tuz koktu"

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım! "Tuz koktu"

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından Galatasaray, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

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Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından Galatasaray, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. 

"Herkes ayrıcalığını aldı"

Sarı-Kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadelerini kullandı.

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