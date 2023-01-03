Erdoğan açık ara farkla rakiplerinin önünde, HDP son sırada

Teleskop adlı analiz firması, siyasetçilerin 2022 yılındaki sosyal medya faaliyetlerini rapor haline getirdi. Belgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerinden açık ara farkla önde olduğu görüldü.

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Teleskop, 2022 yılına ait 'Siyasi Partiler ve Genel Başkanları Sosyal Medya Performans Raporu' adlı belgeyi yayınladı.

22 sayfalık dökümanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerinin açık ara farkla önünde olduğu görüldü.

Kişisel anlamda 19 milyon takipçiyle ilk sırada bulunan Erdoğan'ı 8,9 milyonla Kılıçdaroğlu, 5,5 milyonla Bahçeli ve aynı rakamla Meral Akşener izliyor.

Rapor hazırlanırken Twitter'daki gönderilerin beğeni, yorum ve alıntı sayıları, Facebook'taki beğeni, paylaşım ve yorum sayıları ve Instagram'daki beğeni ile yorumlar göz önünde bulunduruldu.

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Geçtiğimiz yılın son günü itibariyle tamamlanan araştırmanın sonuçları internet üzerinden paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 133 milyon 197 bin 140 etkileşimle sıralamanın ilk basamağında yer aldı.

Erdoğan'ı 58 milyon 906 bin 387 etkileşimle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Öztürk ve 37 milyon 986 bin 219'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.

Hdp son sırada

İlk üçü Meral Akşener 11 milyonla 4'üncü, Muharrem İnce ise 6 milyonla 5'inci sırada takip etti. Listenin son sırasında 50 bin 786 etkileşimle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar yer aldı.

Raporun devamında gönderi başına oluşturulmuş etkileşim oranları gözler önüne serildi.

Burada Erdoğan'ın yıl içerisinde 4 bin 21 paylaşım yaptığı ve gönderi başına 33 bin 125 etkileşimle ilk sırada yer aldığı görüldü. Erdoğan'ı 26 bin 452 etkileşimle Kılıçdaroğlu, 16 bin 563'le Devlet Bahçeli izledi. HDP'den Mithat Sancar'ın yine son sırada yer aldığı kayıtlara geçti.

Özdağ fazla paylaşım yapmasına karşın geride kaldı

Teleskop'un hazırladığı raporun üçüncü sayfasında, Twitter etkileşimleri sıralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 193 gönderi ve 58 milyon 433 bin 700 total etkileşimle listenin ilk sırasındaydı.

Erdoğan'ı Twitter'ı etkin bir şekilde kullanan Ümit Özdağ 42 milyonla ve 23 milyonla Kemal Kılıçdaroğlu seyretti. Özdağ'ın 2 bin 868 paylaşımla geride kalması dikkate değer bir bulgu olarak öne çıktı.

Instagram'da ezici üstünlük

Rapordaki en çarpıcı sonuçlar Instagram'daki verilerle açığa çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci ve 3'üncü sıradaki rakiplerine kıyasla daha az paylaşım yapmasına karşın 47 milyon 741 bin 322 etkileşimle ilk sıraya oturdu. Erdoğan'ı 15 milyonla Akşener, 13 milyonla Özdağ takip etti.

Facebook'ta lider değişmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, META'ya ait bir başka sosyal medya platformu Facebook'ta da rakiplerinin bir hayli ötesindeydi.

Raporda Erdoğan, 27 milyon 22 bin 448'le ilk sırada bulunurken, 5 milyon 549 binle Akşener, 5 milyon 546 binle Kılıçdaroğlu 2 ve 3'üncü sıraları paylaştı. Listenin son sırasında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal vardı. Facebook'ta sadece 1 paylaşım yapan Uysal, toplam 8 etkileşimle 17'nci sırada kaldı.

Parti bazında sonuçlar aynı

Teleskop'un hazırladığı raporun ikinci bölümünde parti bazındaki sonuçlar vardı. AK Parti, tüm sosyal medya platformlarında 37 milyon etkileşime ulaşarak 2'nci sıradaki MHP'yi ve 3'üncü sıradaki CHP'yi geride bıraktı.

AK Parti'nin bu bağlamdaki üstünlüğünü MHP 24 milyon gibi kayda değer bir etkileşimle 2'nci sırada takip ederken, CHP 16 milyonda kaldı.

Gönderi bazındaki etkileşimlerde sonuçların değişmediği görüldü. AK Parti, tek gönderiden ortalama 4 bin 901 etkileşim alarak ilk sıraya yükselirken, MHP'nin 4 bin 228 etkileşimle 2'nci sırada olması dikkat çekti. CHP ise 3 bin 570'le üçüncü sırada kaldı.

Raporun devam eden bölümünde ise, partilerin Twitter, Facebook ve Instagram'daki etkileşimleri ölçümlendi.

Twitter'da AK Parti 13 milyon 548 binle, Instagram'da 14 milyonla, Facebook'ta da 9 milyonla ilk sırada yer aldığı görüldü.

MHP, Twitter; Facebook ve Instagram'da 2'nci sırada yer alırken, 3'üncü sıra değişmedi. CHP, her üç platformda da büyük farkla rakiplerinin gerisinde kaldı.