Yurt içi terörle mücadelede 2022 raporu yayınlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022'de 107 ölü, 22 yaralı olmak üzere toplam 129 teröristin etkisiz hale getirildiğini, yurt içindeki terörist sayısının 120'nin altına düştüğünü açıkladı.

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Türkiye, yurt içinde ve dışında tüm terör odaklarına karşı büyük bir mücadele veriyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022'ye ilişkin yurt içi terörle mücadele verilerini paylaştı.

130 bin 981 operasyon

Soylu'nun paylaşımına göre 2022'de toplan 130 bin 981 operasyon düzenlendi.

107 terörist öldürüldü

Bu operasyonalarda 107 ülü, 22 yaralı olmak üzere toplam 129 terörrist etkisiz hale getirildi.

190 sığınak imha edildi

Bu operasyonlarda bin 190 sığınak, 989 silah, bin 131 el bombası, 275 mayın, 7,9 ton patlayıcı, 429 bin 776 mühimmat, 205 adet telsiz ele geçirildi.

Yurt içinde terörist sayısı 120'nin altına indi

Bu verilere göre 2016 yılında 3 bine yakın terörist yurt içinde faaliyet gösterirken bu sayı kararlı mücadele ile 2022'de 120'ye düştü.

"Mücadele aman vermeden devam edecek"

Soylu, konuya ilişkin paylaşımını "Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak." notuyle yaptı.