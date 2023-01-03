Ali Babacan'dan adaylık sinyali: En iyi şekilde ben yaparım, sorun yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2023 seçimlerinde adaylık konusuna değinerek,"6'lı masa mutabakata varırsa, en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok." dedi.

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2023 seçimlerine az bir süre kala 6'lı masanın adayı merak konusu. Millet İttifakı olarak sürekli bir araya gelen ve masada buluşan liderler hala aday konusunda mutabakata varabilmiş değil.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar 2'li masalarda bir araya gelip "aramızda sorun yok" görüntüsü verse de ortak aday konusunda farklı fikirleri mevcut.

Ortak aday konusunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aday olabileceği konusunu tekrar gündeme getirdi.

"6'lı masa mutabakata varırsa, en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok"

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan Babacan, seçime giden süreci değerlendirdi.

Babacan adaylığına yeşil ışık yakarak, "Biz hiçbir siyasi partiyle adaylar konusunda, olası isimler konusunda 'olur' ya da 'olmaz' demiyoruz. 6'lı Masa'da hiçbir isimle ilgili olumlu/olumsuz hiçbir görüş zikredilmedi. 6'lı Masa böyle bir mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok." dedi.

"Topu topu 15-20 kişilik isim havuzu var"

Bizim öncelikle ortak yönetim modeli ve geçiş yol haritasında mutabık kalmamız önemli. Seçilecek cumhurbaşkanı yetkilerini nasıl kullanacak, 6'lı masa ile mutabakat nasıl olacak bunlar etraflıca hazırlanıyor. 6'lı Masa'nın mutabakat ruhu var. Onun için dikkat ederseniz bizden hiçbir açıklama yapılmadı. Benim görüşüm şahsi görüş olmamalı. Partide çok kıymetli insan kaynağımız var. Ortada dolaşan genel başkanlar var, belediye başkanları var, bir de toplumda dillendirilen isimler var. Topu topu 15-20 kişilik isim havuzu var."