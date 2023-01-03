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Bakan Nebati, açıklanacak konut kampanyası ile ilgili konuştu

Bakan Nebati, açıklanacak konut kampanyası ile ilgili konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuk olduğu canlı yayında yarın açıklanacak olan konut kredisi kampanyası ile ilgili açıklamalar yaptı. Orta gelirli vatandaşlara yönelik bir paket hazırlandığını söyleyen Nebati, kredi faizleriyle ilgili de tüyo verdi. Nebati faizlerin 1'in altında olacağını söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, EYT, asgari ücret ve emekli zammı, milyonlarca insanı ilgilendiren konut projesi hakkında da bilgiler verdi.

"Faiz oranları 1'in altında olacak"

Bakan Nebati yarın açıklanacak konut kampanyası ile ilgili "Yarın Murat Bey ( Bakan Murat Kurum) ile 10.00'da açıklamamız olacak. Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız. Tedbir alıyoruz fiyat artışlarına karşı. KGF paketimiz var haftaya açıklayacağımız. Orada da konut üretimine yönelik desteğimiz olacak. 2, 3, 4. ev alıp yatırım yapacak kişiler için değil, kar elde etmek isteyenlere asla izin vermemek. Üretimi artırmak istiyoruz. Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla tam bir uyum içerisindeyiz. Temel amacımız konuta ulaşmakta zorluk çeken orta gelirliye kolaylık yapmak, asıl hedefimiz üreticiye yönelik imkanlar silsilesi. Fiyat artışları için son birkaç aydır gerek internet üzerinden, gerek sahada araştırma yaptık. Kısa günün karı diye düşünenler için söyleyeyim incinir" dedi.

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