Eşini evde bulamayınca yaptığına bakın! Mahalle ayağa kaldı

KONYA’da tartıştığı eşini evde bulamayan adam camdan atlayıp sokak ortasında av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Gözaltına alınan şahıs, ekip aracını tekmeledi.

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Olay, saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Alparslan A., eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Daha sonra eve gelen Alparslan A., eşini evde bulamayınca babası A.A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından evde bulunan av tüfeğini alan Alparslan A.’yı babası odaya kilitledi. Camdan dışarıya atlayan şahıs yanında bulunan av tüfeği ile havaya rastgele ateş açtı.

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen Alparslan A., ekip aracına alındığı sırada polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Polis aracını tekmeleyen şüpheliyi polisler sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Alparslan A. daha emniyete götürüldü. Polis ekipleri soruşturma başlattı.