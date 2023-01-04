Aydın'da restorandaki patlamadan bir acı haber daha! Pencereden son anda çıkmıştı
Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin öldüğü patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Cennet Yeldi yaşamını yitirdi.Abone ol
Bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmişti. Yeldi, restoranın ikinci katındaki pencereden son anda çıkmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu.
Patlamada yaralananlardan 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Cennet Yeldi ise İzmir'e sevk edilmişti.
Yeldi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeldi'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.