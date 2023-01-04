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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih...

Son zamanların en çok tartışılan konulardan biri seçimlerin mayıs ya da nisan ayına çekilip çekilmeyeceği oldu. AK Parti, sınavlar, bayram, hac, okullar ve yaz tatili nedeniyle seçimin mayıs ayına çekilmesine sıcak bakıyor.

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Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz seçim tarihi ve süreci ile ilgili detaylı bir sunum yaptı. 9 Nisan-18 Haziran arasındaki tüm pazar günleri tek tek artı ve eksileri ile değerlendirildi.

Sabah'ın haberine göre yaklaşık 4 saat süren MYK toplantısında seçimin 18 Haziran'da olmaması gerektiğine ilişkin nedenleri tek tek sıralandı. Okul tatilinden, hac mevsiminin gelmesine, kurban bayramından sınav tarihlerine ve vatandaşın o tarihlerde tatilde olmasına kadar detaylar çok boyutlu olarak ele alındı.

İki lider görüşecek

Kesin seçim tarihi için, Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile istişarede bulunacak.

Toplantıda MYK üyeleri fikir alışverişinde bulundu. Prosedür ve yol haritasının belirlenmesi için çalışma yapıldı. Başkan Erdoğan, kurmaylarına her zaman olduğu gibi her birimin çok çalışması gerektiği talimatını verdi.

Seçim beyannamesi için ilgili birimlerin tüm hazırlıklarının tamamlanması istendi. Milletvekilliği adaylığı için il ve ilçe başkanlarının istifa süreçleri de MYK'da gündeme geldi.

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