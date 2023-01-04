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Şamil Tayyar, emekli ve memur zammına isyan etti! Asgari ücret ve EYT'nin getirdiği oyu götürür

Şamil Tayyar, emekli ve memur zammına isyan etti! Asgari ücret ve EYT'nin getirdiği oyu götürür

Emekli ve memur maaşlarına yüzde 25 zam geldi. Emekliler ve memurlar bu zamma isyan ederken, bir itiraz da AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, yüzde 25 emekli zammının AK Parti oylarını düşüreceğini belirtip, yeni zam yapılması gerektiğini söyledi.

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Milyonlarca memur ve emekliyi mutsuz eden haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına Ocak 2023 itibariyle yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması memur ve emeklilerde hayal kırıklığına neden olurken, muhalefet partilerinden ve sosyal medyadan büyük tepki geldi.  Bir tepki de AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.

Asgari ücret ve EYT oylarını götürür!

Sözleşmelilere kadro, asgari ücret ve EYT kararlarının iktidar lehine büyük memnuniyet oluşturduğunu belirten Şamil Tayyar, memur ve emekli zammının bu memnuniyetleri alıp götüreceğini ifade etti. Tayyar, bunu önlemek için memur ve emekliye telafi zammı yapılması gerektiğini söyledi. Şamil Tayyar sosyal medya üzerinden şu mesajı paylaştı:

Maaşlara telafi zammı gerekir

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, maalesef beklentilerin gerisinde kaldı. Memur da emekli de mutlu değil. Oysa sözleşmelilere kadro, asgari ücret ve EYT kararı büyük memnuniyet oluşturmuştu. İnancım o ki bir telafi düzenlemesi olacaktır.

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Foto Galeri 2023 yılı emekli, memur, hemşire, imam, doktor, polis, öğretmen zamlı maaşları! Galeriye Gözat
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