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Fatih Portakal emekli maaşına gelen yüzde 25 zamma isyan etti! Size oy moy yok!

Fatih Portakal emekli maaşına gelen yüzde 25 zamma isyan etti! Size oy moy yok!

Emekli ve memur maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Daha önce emekli maaşına yüzde 54 zam isteyen Fatih Portakal, yüzde 25 zammı beğenmedi ve iktidara "Oy moy yok size!" deyip sandıkta hesaplaşacaklarını belirtti.

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Fox Ana Haber'i bırakıp emekliye ayrılan Fatih Portakal, asgari ücrete yüzde 54 zam verilmesinin ardından "Eşitlik ise bir emekli olarak yüzde 54 zam istiyorum. Yoksa size zaten vermiyorum da oy moy yok! Bilesiniz" demişti. Yüzde 25 zam açıklanınca da sosyal medya üzerinden isyan etti. İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımları...

Sandık kurulduğunda oy moy yok size

"Emekli maaşımdaki yüzde 25 zam müjdesini kabul etmiyorum. Oy moy yok size! Memura da yüzde 25 zam vermişler! Sandık kurulduğunda 'neden fazla vermedik?' dememek için arttırmak zorundasınız, nasıl olsa enflasyon da düşüyor!!!"

Benim yüzde 20 zammımı kim hiç etti?

"Bir emekli olarak yüzde 25 yetmez. Enflasyonu baz maz diyerek 1 ayda 20 puan geriye çektiniz. Kağıt üzerinde kalem tutan el hakkaniyetli olsaydı yüzde 15+ yüzde 20+ refah payı yüzde 10 toplam en az yüzde 45 olacaktı. Kim hiç etti benim yüzde 20 mi? 

İktidar emekliyi çantada keklik görüyor

Gazeteci ve ekonomist Emin Çapa da yüzde 25 memur ve emekli zammını eleştirerek, "Emekli zammı beni şok etti. Yüzde 30 altı beklemiyordum. Hatta 35 asıl beklentimdi. Belli ki, AKP Lideri Erdoğan, emeklileri çantada keklik görüyor." ifadelerini kullandı. 

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