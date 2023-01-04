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Deniz Zeyrek tarihi açıkladı! Altılı masanın adayı belli oluyor

Deniz Zeyrek tarihi açıkladı! Altılı masanın adayı belli oluyor

"2023’te “siyasette kesin olacak” diyebileceğim şeyler var." diyen Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, altılı masanın adayını açıklayacağı tarihi duyurdu.

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Bir yanda altılı masanın adayı bir yanda seçim tarihi tartışmaları devam ediyor. Altılı masanın adayını ne zaman açıklayacağına ilişkin Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten bomba bir iddia geldi.

"2023’te “siyasette kesin olacak” diyebileceğim şeyler var." diyen Zeyrek "Mesela Altılı Masa gelecek iki hafta içinde “geldik sona” diyecek." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

Perşembe günü olmasa da bir sonraki toplantıda artık ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını öğreneceğiz. Çok büyük ihtimalle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin büyük desteğiyle CHP'nin adayı olarak kendi ismini masaya koyacak. Büyük ihtimalle İYİ Parti lideri Meral Akşener ve DEVA lideri Ali Babacan dışında kimsenin itirazı olmayacak. Akşener “kazanacak aday”, Babacan “farkla kazanacak aday” diyecek olsa da Kılıçdaroğlu, “siz parti tabanınızla arkamda durun, ben kazanırım, hem de farkla sözleriyle ısrar edecek.

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