Antalyaspor'un golü iptal edildi Erman Toroğlu sinir krizi geçirdi! Türkiye'nin konuştuğu ofsayt pozisyonu
Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki iptal edilen gol yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Günlerdir, Beşiktaş'a verilmeyen kırmızı kart ve Sivasspor'un Galatasaray karşısında sayılmayan golü konuşuluyordu. Dün oynanan maçta ise Antalyaspor'un son dakikada attığı beraberlik golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Usta yorumcu Erman Toroğlu iptal edilen golle ilgili bomba değerlendirmeler yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın 90+8. dakikasında Antalyaspor'un golünün iptal edilmesinin ardından tüm Türkiye ikiye bölündü. Usta yorumcu Erman Toroğlu, pozisyonla ilgili bomba yorumlarda bulundu.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.
Kırmızı beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçından yenilgi ile ayrılırken, Fenerbahçe ise son 2 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
10'uncu dakikada Antalyaspor savunmasında uzun atılan pasta ceza alanı dışında Haji Wright'ın kafa ile indirdiği topu önünde bulan Luiz Adriano'nun vuruşunu kaleci Altay kontrol etti.