Mersin'de hastanede saldırıya uğradı! Kadın doktor böyle seslendi: "Yayınlayacak mısınız sayın bakanım?"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor Tuğba K. poliklinikte hasta muayene ettiği sırada iki kişinin odaya girmesinin ardından çıkan tartışma sonucu saldırıya uğradı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 zanlı, ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan doktor Tuğba K. ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek "Yılın ilk dağlıkta şiddet olayını da yayınlayacak mısınız sayın bakanım" dedi.

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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor T.K'yi poliklinikte darbettikleri gerekçesiyle dün polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T. ve S.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, zanlıların salıverilmesine itirazda bulunuldu.

Olay

Poliklinikte hasta muayene edildiği sırada odaya giren Z.T. ve yanındaki kadın S.V. ile sağlık görevlileri arasında tartışma çıkmış, bu sırada doktor T.K'yi darbettikleri öne sürülen şüpheliler "beyaz kod" bildiriminde bulunulmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

"Hukuki süreç yakından takip edilmektedir"

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı meslektaşımız, poliklinik yaptığı esnada odaya giren başka bir hasta ve yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Hastane güvenliği ve kolluk güçlerimizce olaya anında müdahale edilmiş, Beyaz Kod işlemleri başlatılmış, saldırganlar gözaltına alınmıştır. Bakanlığımızca hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyor ve sağlıkta şiddetin son bulmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Saldıraya uğrayan kadın doktor Bakan Koca'ya seslendi

Hastanede saldıraya uğrayan kadın doktor Tuğba K. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Olayın ardından yaşadığı şoku atlatamayan genç doktor paylaşımında, "Yılın ilk dağlıkta şiddet olayını da yayınlayacak mısınız sayın bakanım. Poliklinikte hastalarıma bakarken darp edildim . Hastalarıma hizmet vermeye çalışırken" ifadelerini kullandı.