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Barış Pehlivan yazdı: Cezası onandı Müyesser Yıldız cezaevine giriyor

Barış Pehlivan yazdı: Cezası onandı Müyesser Yıldız cezaevine giriyor

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında Müyesser Yıldız'ın yeniden cezaevine gireceğini belirtti. Pehlivan, Yıldız'ın avukatlarının başvurularını yaptığını fakat umutlu olmadığını söyledi.

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Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Müyesser Yıldız hakkında istinaf mahkemesinin cezasını onadığını ve itiraz yolunun kapandığını yazdı. 

"Avukatları hem Yargıtay’a hem de Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu fakat pek de umutlu değiller... " diyen Pehlivan Yıldız'ın yeniden cezaevine gireceğini yazdı ve "Belki içeride çok durmayacak ama devlet, gönlünde yurt sevgisinden başka şey bulamayacağı o kadına hücresini bir kez daha göstermeye hazırlanıyor. " dedi. Pehlivan şunları kaydetti:

Adı Müyesser Yıldız. Bu satırları okuyanlar ve onların çocukları adil bir ülkede yaşasın diye hayatını ortaya koyan yiğit gazeteci. Ve evet, şimdi yeniden hapse gireceği günü bekliyor. 

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