Antalyaspor Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Tartışmalı ofsayt kararı yorumcuları da ikiye böldü

Süper Lig'in 17.haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi. Maça damga vuran olay ise 90+8'de yaşandı. Antalyaspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü tartışmalarıda beraberinden getirdi. Usta yorumcu ve eski hakemleri de adeta ikiye bölen 'ofsay kararı' ile ilgili sert bir çıkış yapan Ahmet Çakar "Antalyaspor'u infaz ettiler" diyerek isyan etti. İşte Antalyaspor Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon ile ilgili yapılan yorumlar...

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Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu mücadelenin 90+8. dakikasında Akdeniz ekibinde Fernando topu ağlara gönderdi. Ancak VAR, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğunu belirtti ve gol iptal oldu.

Antalyaspor'un, Fenerbahçe maçının son dakikalarında attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Antalyaspor ve Galatasaray'dan şoke eden paylaşımlar gelirken, usta yorumcu ve eski hakemler tartışmalı ofsayt kararı hakkında adeta ikiye bölündü. Ofsayf var mı, yok mu? tartışmaları yaşanırken Ahmet Çakar "Antalyaspor'u infaz ettiler" diyerek bir yazı kaleme aldı. İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı;

"Antalyaspor'u infaz ettiler"

Türk hakemliği, tarihinin en sıkıntılı ve rezil dönemini yaşıyor. Dün geceki maçtan önce Futbol Federasyonu VAR kayıtlarını açıkladı, tüm rezillikler ortaya çıktı. Ofsaytımsı kararlar, 'bana gösterin' diyor hakem, gösteremiyorlar… Bir diğeri 'kafa attı' diyor, diğeri 'ucundan birazcık' diyor ve yatak odası ortaya dökülüveriyor. Dün akşam da son dakikada Antalyaspor infaz edildi. Ev sahibi takımın 90+9'da attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi… VAR hakemi, çizgiyi çekti ama yine büyük bir saçmalık. Top sola atıldı, santrfor ofsayt... Oyuna müdahalesi yok, sol açıkla santrfor arasında mesafe en az 15 metre. Yine VAR uygulaması yanlış. VAR ofsayttan şüphelenebilir, böyle durumlarda hakemi kenara çağırması lazım ve hakem, pasif ofsaytta bulunan santrforun oyuna müdahale edip etmediğine bizzat kendisi karar vermeli. Türk hakemliğinin şirazesiyle oynadılar. Bugünden tezi yok MHK'nin istifa edip, bütün VAR kadrosunun lağvedilmesi ve birçok şeyin sil baştan yapılması gerek. Antalya belki puan almayı hak edecek bir şey yapmadı. Maçın başında gelip golü buldular o kadar. Ardından Fenerbahçe, direkten dönen topları ile haklı bir galibiyet aldı ama futbol bu ya… O çok kötü oynayan Antalyaspor aslında bir puan almıştı. Hak etmese de almıştı. Ama maalesef hakemler izin vermedi. Ayrıca VAR yardımıyla verilen penaltı doğru karar ve yine Rossi'nin attığı golde de Batshuayi'nin faulünü görmedim.

İşte olay olan o ofsayt pozisyonu;

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

Tartışmalı ofsay kararı ile ilgili diğer usta isimlerin görüşleri;

Deniz Çoban: Hakem ofsaytı tespit ediyor. Golden sonra bayrağı çekiyor. İlk pozisyona kaldırıyor. Bayrak geç kalktığı için ortalık karışıyor. Kesinlikle ofsayt olarak değerlendirilmesi gereken pozisyon.

Lale Orta: Rakibe müdahale kriterleri bence yok. Temas var ama yakında top yok. VAR'ın edebileceğini düşünüyorum. İptal kararı yanlış. Benzer pozisyonlarda VAR müdahale etti, hatırlıyorum.

Bülent Yıldırım: Maçın yardımcısı ve orta hakem ofsayt dediyse, VAR'ın karışma ihtimali yok. Bence iptal doğru.

Erman Toroğlu: "Abi aramayın bir şey, kendinizi zorlamayın. Engelleme, kıl döndü filan yok. Fernando, şahane bir gol atıyor. Antalyaspor'un bir puanı yengen oldu."

Fırat Aydınus: "Yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırırken fiziksel teması gösteriyor. Ofsayttaki Haji Wright, Osayi'ye bilerek temasta bulunuyor. O topa yetişir mi, yetişemez mi; orta yapılmasını engeller mi, engellemez mi durumuna bakmadan bir temas var mı, var. Bu bir yorum. Ben bu yorumda ofsayta yakınım."

Bünyamin Gezer: "Yardımcı hakeme helal olsun. Ofsayttaki Haji Wright omuz hareketiyle Osayi Samuel'i engelliyor. Bu pozisyon net, bariz, açık bir şekilde ofsayttır." Gol iptali %100 doğru."

Ahmet Çakar: "Türk hakemliği rezilliğe devam ediyor. Bu gece de Antalya katledildi. Ne ofsaytı. Nasıl ofsayt... MHK defolun gidin. Türkiye'de ciddi bir kaos yaratıp bir şeyler deniyorsunuz. Ofsayt diye golü iptal ettiniz. Nasıl ofsayt. Şimdi, TFF VAR kayıtlarını yine açıklayacak. Bakalım konuşmalarda “ofsaytımsı” şeyler var mı?"