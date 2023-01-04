Hazine Bakanı Nebati'den flaş açıklamalar! Asgari ücrete Temmuz'da artış olmamalı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda memur ve emekli maaşı zamlarına ilişkin, “Yapılan zam ile en düşük emekli aylığı 5 bin 859 TL'ye çıkıyor. En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 597 TL'ye çıkıyor. Enflasyonu çözdük. Yıl ortasında asgari ücrete artış ihtiyacı olmaması lazım. Bu tabii Cumhurbaşkanımızın takdirinde” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi gündemine ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Nebati, TÜİK tartışmaları, memur ve emekli maaş zamları ve EYT gibi önemli konular hakkında konuştu. Bakan Nebati, TÜİK’in 4 bin çalışanı ile her ay binlerce veriyi derlediğini, kuruma yapılan eleştirilerin haksız olduğunu belirterek şöyle konuştu:

TÜİK'e haksızlık yapılıyor

“Kurumlarımıza haksızlık yapıyoruz. Onları el üstünde tutmalıyız. TÜİK 4 bin çalışanı ile her ay binlerce veri derliyor, tüm süreçler denetleniyor. TÜİK şeffaf bir kurum. TÜİK verilerine müdahale etme imkanı bulunmuyor. Diğer tarafta sayıları çift haneli olmayan birileri çıkıp enflasyon verisi açıklıyor. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu tür rakamlarla hiç kimse kendi kafasına göre rakam açıklayamaz. Bugün bu rakamlara bakanlar seçimden sonra bu rakamları dikkate almazlar.”

En düşük emekli maaşı 5 bin 859 TL

Bakan Nebati, memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin değerlendirme yaptı. Memur ve emeklilerin maaşları yasayla yılda iki defa güncellenerek güvence altına alındığını kaydeden Bakan Nebati, “Memur ve emeklilerin enflasyon karşısında ezilmeleri mümkün değil. Açıklanan yüzde 25'lik artış 6 aylık bir artış. Haziran'da artışlar tekrar güncellenecek. Yapılan zam ile en düşük emekli aylığı 5 bin 859 TL'ye çıkıyor. En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 597 TL'ye çıkıyor. Enflasyonu çözdük. Yıl ortasında asgari ücrete artış ihtiyacı olmaması lazım. Bu tabii Cumhurbaşkanımızın takdirinde” ifadelerini kullandı.

EYT'nin bir yük getireceği açık

EYT’nin maliyet hesabıyla ilgili bilgi veren Nebati şöyle devam etti: “3.600 ek gösterge çıktı, taşeron ve sözleşmelilerin kadro konusu çözüldü. EYT'nin bir yük getireceği belliydi. Daha önce EYT ile ilgili tedbir alalım dedim arkadaşlarıma. Etki analiziyle çok dar bir alanda hesaplamaları yaptık. Simülasyonları yaptık. Ek gelebilecek yükümlülüklerin de tedbirini alalım dedik."

Memur zammı bir ek yüktür

"Bugün memur zammı konusu bir ek yüktür. Bizim çok övündüğümüz bir şey var. Bütçe disiplininden asla taviz vermiyoruz. Türkiye 2022'de tüm göstergelerde enflasyon hariç pozitif ayrıştı dünyada. Enflasyonu da bu yıl bitiriyoruz inşallah. Kimse çıkıp da makro ekonomik göstergelerde olumsuz bir şey var diyemez."

EYT ve memur zammının etkisi olmayacak

"2022'yi bütçe açısından çok iyi kapattık, bütçe gerçekleşmelerini görünce şaşıracaksınız. 2023'te EYT ile ilgili problem olacak bir durum yok. EYT'nin 2023 bütçesi üzerinde bir etkisi olmayacak. Aynı zamanda memur zammı da etki oluşturmayacak."