Ekrem İmamoğlu'ndan 'terör' çıkışı! Yeni belgeleri canlı yayında açıklıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik 'terör soruşturması'yla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ismini sayıp kumpasın 'kacak' olduğunu iddia ettiği Beştepe'den planlandığını iddia etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturmasına ilişkin konuşuyor. İmamoğlu, terör soruşturmasıyla ilgili yeni ortaya çıkan belgeleri açıklıyor. İmamoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan İmamoğlu, asıl sorumlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi... İşte Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları...

- Bu ülkede asla olmaz denilen her şeyi ne yazık ki bu iktidar yaptı. Artık bizi ne şaşırtabilir diye konuşuyoruz. Meşhur kurbağa hikâyesi gibi. Özellikle son 10 yıl boyunca suyu yavaş yavaş kaynatıyorlar.

- Menfaat vaadiyle kötülüğün kanatlarına hiçbir zaman sığınmayacağız. İstanbul’un iradesinin aksine gayri meşru, gayri ahlaki, antidemokratik müdahaleler bir takvim içerisinde üzerimize uygulanıyor.

- Kendileri de hukuksuzluktan mağdur edilmiş olmalarına rağmen hukuku, adaleti, millet iradesini ayaklar altına alan kaba bir zihniyet var karşımızda.

- Biz asla ılık su demokratı olmadık, olmayacağız. Eğer ben gerekenleri yapmazsam milletimin yüzüne bakamam. Biz menfaat vaadiyle kötülüğün kanatlarına asla sığınmayacağız.

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- Yargılandığım davanın hâkimin sürülmesi ve bana ceza vermesi için tehdit edildiği iddiasına HSK’nın hâlâ sessiz kalışı… Siyasi yasak ve hapis cezası aldığım dava öncesi ceza alacağımı bilerek yapılan skandal siyasi buluşmalar. Biri cumhurbaşkanı da olan iki siyasi parti liderinin pasta yerken 16 milyon İstanbullunun iradesiyle ilgili tasarruf planları yapılması.

- Sözlerimizin adresi ne İçişleri Bakanı ne de Adalet Bakanı'dır. Onlar sadece buzdağının görünen yüzüdür. Asıl mephisto buzdağının altındadır.

- Bu toplantıyı İçişleri Bakanı'nı utandırmak için yapmadım. O son kullanma tarihini doldurmuştur.. Bakan Bey'i ciddiye alma zamanı çoktan geçmiştir. Artık Sayın Bakan'ın ne şapkası ne tavşanı vardır. Bir bakan daha var. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ.

- Haksız, hukuksuz soruşturmaların imar edildiği, hakimlerin, müfettişlerin bir çırpıda değiştirildiği, mahkeme kararının yüzümüze dahi okunmadığı bir merkez vardır ve orası bellidir. Orası kaçak bir merkezdir. Orası merdiven altı soruşturma üretilme merkezidir.

- İçişleri Bakanı adil değildir. Adil insan kaftanı giymeye çalıştı. Bu bakan 26 Kasım tarihli açıklamasında neredeyse CHP'li belediyelerde açtığı kadar AKP'li belediyelerde de soruşturma açtığını söylemişti.

- Tek soru sordum. AKP'li belediyelerde de terör soruşturması açtın mı? Buna yanıt veremedi. Bakanın İBB'de terörist olduğunu iddia ettiği tarihte tam 8 aydır bir şey yapmadı.

- Kanun sakıncalı personelin işten çıkarma yetkisini İçişleri Bakanlığı'na vermiştir. Sayın Bakan sayı vererek terörist tespiti yapmış ancak 8 ay boyunca işte çıkarmamıştır. Bakan Soylu, bu kişileri işten çıkarmayarak net bir şekilde görev suçu işlemiştir.

İzmir'de yetkin yoksa nasıl işten çıkardın?

- Sayın Bakan 'yetkim yok' dedi. 'Hele iştirak şirketleri özel şirket gibidir, işten çıkarma yetkisi kullanamayız' da dedi.

- (İzmir'deki örneğe dair belgeyi yayınladıktan sonra) Yasaya göre işten çıkartma İçişleri Bakanı onayıyla oluyor. Buradan sormak istiyorum, hani yetkiniz yoktu? Olmayan yetkinizi kullanıp nasıl oldu da 15 kişiyi, şirketinden olur vererek işten çıkarttınız?

- Bence bir toplantı daha yapmayıp neden sekiz ay boyunca bu yetkiyi kullanmayıp görevini ihmal ettiğini açıklamalı. Bakanın görev ihmalini resmi belgeyle adım adım anlatıyoruz. Takipçisi olacağız ve suç duyurusunda bulunacağız.